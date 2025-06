Via Monti, caos e litigi senza fine. La viabilità ora diventa un caso

Non poteva finire altro che alle mani. E’ l’ennesimo litigio che si verifica in via Monti, nel punto in cui interseca piazza Togliatti. Da tempo i residenti della zona protestano per la decisione dell’amministrazione comunale di chiudere al transito questo pezzo di strada per mettere il mercato rionale quotidiano degli alimentari. Con la strada chiusa via Monti diventa senza sfondo, e le macchine che non sanno la cosa si avventurano, si incastrano con disagi assurdi anche per i residenti. Dall’incastro alla lite il passo è breve, come ieri mattina, quando si sono messi a discutere in maniera fin troppo animata un camionista e un automobilista.

La discussione è degenerata dalle urla alle mani, i due si sarebbero presi a botte, tanto che alla fine sono arrivati i carabinieri per risolvere la questione. E’ solo l’ennesima discussione in questo punto, raccontata dai residenti che ormai non fanno più caso alle urla che arrivano dalla strada.

"Questa situazione di grave criticità – ha detto uno dei cittadini – relativa alla viabilità in un’area ad alta frequentazione, in particolare da parte di cittadini anziani, è ormai da tempo che va avanti. Le persone della zona incontrano quotidiane difficoltà nella gestione della circolazione veicolare, aggravate da una segnaletica stradale inadeguata per dimensioni, visibilità e posizionamento".

E ancora: "Nella strada in questione è presente una farmacia che registra un volume di accessi paragonabile, se non superiore, a quello di un supermercato. Inoltre, vi esercitano ben 15 medici di medicina generale, ciascuno con una media di circa 1.500 assistiti, per un totale teorico di oltre 22.000 pazienti: un numero significativo, anche se distribuito nel tempo. Nonostante le numerose segnalazioni già inoltrate, ad oggi non si è registrato alcun intervento concreto volto a migliorare la regolamentazione del traffico o la sicurezza dei cittadini".

Ieri intanto si è raggiunto l’apice dell’esasperazione, con diverse persone che, dalle terrazze hanno assistito all’alterco diventato colluttazione tra due automobilisti. I cittadini chiedono una segnaletica migliore per incrementare la visibilità e permettere agli automobilisti di non finire nell’imbuto, ma servono anche soluzioni per regolare in maniera più efficiente il traffico in modo da ridurre anche i rischi per gli anziani che attraversano le strade tutti i giorni. Di certo chiudere una strada così importante come quella di piazza Togliatti per un mercato rionale che si potrebbe fare nel vicino parcheggio (dove c’è il mercato del sabato) è una soluzione che i residenti chiedono di rivedere.

Fabrizio Morviducci