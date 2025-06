La denuncia del Polo: "Ennesimo incidente in via Europa, serve riflessione"

"L’ennesimo incidente all’incrocio fra via Europa e l’Aurelia, domenica notte, dovrebbe indurre a una seria riflessione sul mantenimento del semaforo lampeggiante dalle 23 alle 7 di mattina. C’è la fondata possibilità che qualcuno prima o poi si faccia veramente male e di fronte al susseguirsi degli incidenti notturni a quel semaforo serve un cambiamento immediato". Lo dice la consigliera del Polo progressista e di sinistra, Daniela Bennati. "Tra l’alto chi abita nel quartiere subisce una brusca interruzione di sonno e riposo, dovuta alla violenza degli incidenti. Il sindaco ha il dovere di garantire la salute e l’incolumità delle persone sia quelle che abitano in zona, sia quelle che transitano lungo le strade. E’ inaccettabile che l’amministrazione non provveda ad aggiornare il Piano urbano della mobilità sostenibile incaricando professionisti riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture. Affrontare il tema della mobilità cittadina potrebbe aiutare a trovare soluzioni e correzioni dell’attuale assetto in grado di ridurre il numero di incidenti, che comportano la crescita dei premi assicurativi. Quanto accade in via Europa è la punta di un iceberg frutto dell’assenza di ascolto; il sindaco Persiani può continuare a fare facile ironia in Consiglio comunale, ma la vita quotidiana delle persone e i loro bisogni continuano a non trovare ascolto".