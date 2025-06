Sotto la lente dell’opposizione : "Promesse come parole al vento"

Un anno di Amministrazione Bacci: arriva il (severo) giudizio del circolo di Abetone Cutigliano di Fratelli d’Italia. "Abbiamo aspettato il Consiglio dello scorso 18 giugno per tirare le nostre conclusioni – scrivono –. Costatiamo purtroppo che le promesse fatte in campagna elettorale sono state soltanto parole al vento. Il nostro territorio vive in un abbandono totale, la politica del bello sventolata da tutta la maggioranza è praticamente inesistente, o portata alla luce soltanto in punti strategici che da anni erano sotto gli occhi del ciclone, progettazione inesistente, nulla la visione per un futuro degno del nome di Abetone Cutigliano, cavalcando l’onda di progetti passati, ma senza un vero sguardo al futuro. Le associazioni del territorio sono inascoltate e vengono sfruttate solo con l’intento di fare cassa, quando è risaputo che chi dà vita ai paesi e alle frazioni con eventi, sagre e tanto altro andrebbe valorizzato e aiutato quanto più possibile. L’ultimo consiglio comunale lo ha dimostrato: il tessuto sociale non è preso minimamente in considerazione, sono state bocciate tutte le mozioni presentate dai nostri consiglieri di minoranza che lo riguardavano. Atti che sarebbero andati ad aiutare e migliorare la vita dei nostri giovani e delle famiglie e a incentivare e migliorare il tessuto economico dei nostri paesi, colpiti sempre di più da uno spopolamento progressivo".

"Chiusi all’interno del palazzo – prosegue il circolo di FdI – e convinti che lo sfalcio dell’erba sia un investimento e non ordinaria amministrazione, continuano ad arrampicarsi sugli specchi, lodandosi. Un territorio già abbandonato dagli enti sovraordinati e nemmeno difeso dai nostri amministratori. Siamo molto preoccupati per gli impianti di risalita che, nonostante il lavoro svolto nel passato e finanziamenti importanti, rischiano di soccombere sotto un’azione semplicistica e poco incisiva, con un allungamento dei tempi tecnici necessari che porteranno a rischiare le aperture per la prossima stagione. La maggioranza dialoga con tutte le istituzioni, ma niente si muove".

"Nei giorni scorsi – concludono i rappresentanti di Abetone Cutigliano di FdI – è stata data la notizia che la Provincia stanzierà 160mila euro sulla Sp37. Peccato che ignori un piccolo, ma cruciale, dettaglio: questa cifra dovrà servire anche per la Sp18 Lizzanese. La maggioranza, come sempre, esulta e ringrazia. Al contrario della popolazione, che resta molto perplessa. Speriamo, anche questa volta, in un futuro migliore. Sbagliare è umano, ma perservare è diabolico: speriamo non sia questo il caso".

Davide Costa