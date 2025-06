Passeggiate per l’ambiente. Analisi di aria, terra e acqua: "Patrimonio da difendere"

Nuove "Passeggiate del patrimonio" in programma per i prossimi mesi, organizzate dai volontari di Legambiente Quarrata con l’agriturismo "Il Calesse", il patrocinio del Comune di Quarrata e la consulenza dei Carabinieri forestali di Pistoia. Sono aperte le iscrizioni per quella di sabato 21 giugno, appuntamento dal titolo "Tra fede, storia e cave di pietra: dalla chiesa di San Martino a Montorio alla cava di “Chicco“, passando dalle vestigia del Barco Reale Mediceo". La passeggiata sarà condotta dalle storiche dell’arte Chetti Barni e Roberta Giuntini, insieme ai volontari di Legambiente Quarrata. Tipo di percorso: turistico in salita della durata circa 3 ore (necessario indossare scarpe da trekking). Il ritrovo è alle ore 15.30 alla terrazza panoramica di Montorio (slargo via Carraia), Quarrata. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione entro il 19 giugno, al 338.223884 oppure al 338.8781204. Durante il percorso saranno effettuate, dai volontari di Legambiente, analisi chimico-fisiche e microbiologiche di aria, terreno e acqua, a scopo divulgativo. L’obiettivo è far comprendere ai partecipanti che il territorio è un bene da ammirare, ma anche da difendere.

"Le nostre non solo semplici passeggiate: sono un’attività per divulgare la conoscenza dei beni culturali del territorio, ma anche, camminando con lentezza, comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente – spiega il presidente di Legambiente Quarrata Daniele Manetti –. Occorre che le persone percepiscano l’ambiente come un valore identitario. E’ molto improbabile che possa essere garantito il mantenimento di un paesaggio dal degrado, e anche dall’inquinamento, senza la collaborazione di tutti – prosegue Manetti –. Noi volontari si agisce sul territorio per una sua tutela a 360 gradi e per valorizzare il bene culturale ed artistico, ma contemporaneamente, con gli analizzatori e reagenti chimici e biologici, facciamo analisi al terreno, all’aria e all’acqua, segnaliamo e ripuliamo dai rifiuti abusivi i luoghi che attraversiamo durante queste passeggiate". Intanto domattina, mercoledì 4 giugno, i volontari di Legambiente Quarrata accompagneranno sul Montalbano studenti e insegnanti della scuola primaria di Catena, per scoprire tracce e memorie del territorio.

Daniela Gori