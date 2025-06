Trekking Toscani, incanto verde

Avventure all’aria aperta con l’associazione Trekking Toscani che tutela, promuove e valorizza gli ambienti naturalistici, culturali e storici della Toscana. Domenica 29 giugno alle 18.30 ritrovo a Figline (fine escursione alle 22.30). Dalle rocce dell’area protetta, all’aperitivo al tramonto sui prati del Monteferrato, per 5,5 chilometri. Richiesto abbigliamento e scarpe da trekking, borraccia con acqua, cena a sacco. Costo per gli adulti 20 euro, dai 10 ai 14 anni, dieci euro, gratis sotto i dieci anni e benvenuti gli amici pelosi. Organizzazione ed accompagnamento di guide ambientali abilitate. Per informazioni e iscrizioni: 333-8064244 (anche su whatsapp); [email protected]; www.trekkingtoscani.it.

Ad agosto e settembre, per tutti gli appassionati, viaggi speciali. Dal 10 al 18, nel cuore dell’Asia centrale "I colori del Kirghizistan"; dal 22 al 24 agosto in cammino nella Tuscia attraverso tre villaggi, dal 13 al 20 settembre sull’altopiano della Sila. Il calendario propone anche per ottobre due interessanti itinerari. Dal 2 al 5, la grande traversata elbana e dal 20 ottobre al 2 novembre da San Miniato a Siena, pellegrini lungo la via Francigena. Per informazioni e iscrizioni: 349-2560407 Alessandro; 348-8976311 Matteo.