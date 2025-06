Autolinee Toscane, nuovi collegamenti bus per l'estate. Orari e località, la mappa

Firenze, 10 giugno 2025 - Nuovi collegamenti stagionali, 50 nuovi servizi o ampliamento degli attuali, per viaggiare in Toscana e raggiungere in bus i vari luoghi, dalla costa al Chianti, dai capoluoghi alla montagna, fino ai borghi. At-Autolinee toscane arricchisce la propria offerta di collegamenti per l'estate con 'Destination Tuscany'. Il gestore del trasporto pubblico in Toscana, spiega in una nota, che conta già una rete capillare di collegamenti con 1.000 linee autobus, pari a oltre 29mila corse e decine di migliaia di fermate, arricchisce per l'estate la mobilità pubblica per raggiungere mete ed eventi culturali e musicali nella regione.

Tra le località raggiungibili c’è la spiaggia dell’Ardenza, a Livorno, dove la linea 20 accompagna residenti e visitatori fino al mare (si tratta di un percorso studiato dai giovani livornesi per spostarsi in modo sostenibile dalla città al mare). C’è il Golfo di Baratti, dove natura e archeologia si incontrano in uno dei tratti più suggestivi della costa toscana. Col bus di “at” si può anche passare una giornata immersi nelle Terme di Saturnia oppure ancora raggiungere il Parco di Migliarino-San Rossore per una gita in bici fra i daini.

Clicca qui per conoscere tutte le destinazioni e organizzare il tuo viaggio

"Viaggiare è svago, cultura, divertimento e chi viaggia sa dove andare, ma vuole sapere anche come farlo - sottolinea sempre nella nota Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione At -. Con viaggiatori sempre più attenti al tema della sostenibilità, il bus rappresenta, rispetto ai mezzi privati, la scelta migliore. Con Destination Tuscany At lancia una campagna di servizi e di informazioni ai clienti per fargli scoprire tutti i vantaggi del viaggiare sui bus in Toscana". Inoltre, "scegliere i bus At significa viaggiare non solo in modo economico e sicuro, ma anche sostenibile. Le emissioni di Co2, viaggiando sui bus , si riducono fino a metà rispetto all'auto privata".

"Siamo al fianco di Autolinee Toscane in questo progetto - commenta l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli - che punta a far utilizzare il trasporto pubblico locale non solo in autunno inverno, prevalentemente fatto di studenti e lavoratori, ma anche per il trasporto turistico. Questa idea vuole allargare la progettualità coerente con il nostro concetto di Toscana diffusa; quindi, affacciarsi anche sulle aree montane e costiere, apparentemente marginali ma che hanno ricchezza storica e identità straordinarie".

All'indirizzo https://www.at-bus.it/it/destinationtuscany si trovano le informazioni per raggiungere in autobus le principali località turistiche della Toscana. Si può in pratica pianificare il viaggio.