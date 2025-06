Adventure Outdoor Fest. Un’estate di eventi diffusi

Innovazione nella tradizione, sembra essere questo il tratto distintivo dell’edizione 2025 dell’Adventure Outdoor Fest, il festival dedicato alla scoperta del territorio attraverso sport, escursioni e attività nella natura uno degli eventi che maggiormente caratterizza l’estate della Montagna pistoiese. L’edizione 2025, scrivono dalla giunta del Comune di San Marcello Piteglio, si articolerà in tre appuntamenti principali: il 21 e 22 giugno tra Popiglio, i sentieri del territorio e Campo Tizzoro; dal 4 al 6 luglio presso la Casetta de’ Pulledrari nella Foresta del Teso e infine dal 12 al 14 settembre nella zona del Ponte Sospeso di Mammiano Basso.

"La scelta di distribuire gli eventi in tre momenti distinti – spiega l’assessora al turismo Clio Cinotti –nasce anche per evitare sovrapposizioni con altri appuntamenti locali, aumentare le possibilità di partecipazione da parte del pubblico e coinvolgere differenti località del nostro comune. In questo modo, il festival mette al centro le identità, i paesaggi e le comunità dei diversi borghi montani".

Il primo fine settimana rappresenta una vera e propria anteprima del festival: sabato 21 giugno si terranno un’escursione guidata sopra Popiglio e un allenamento collettivo di corsa in natura aperto a tutti. Domenica 22 sarà la volta dell’incontro con Matteo Della Bordella, tra i più noti alpinisti italiani contemporanei, che racconterà le sue spedizioni in Groenlandia, Patagonia e altre zone estreme. Il secondo appuntamento (4–6 luglio) si svolgerà nella Foresta del Teso, alla Casetta de’ Pulledrari, dove il festival entrerà nel vivo con un programma immersivo che spazia dal trail running al forest bathing, passando per yoga, meditazione e concerti serali sotto le stelle. Il terzo e ultimo appuntamento (12–14 settembre) avrà luogo al Parco del Ponte Sospeso di Mammiano Basso e culminerà con la "Segnavie Run", gara di trail running su percorsi da 10 e 25 km, accompagnata da escursioni, laboratori, momenti conviviali e proposte per tutte le età.

"Vivere il territorio, anche con un approccio sportivo più slow, è una leva importante per tenere vivo il legame con i luoghi e per attrarre nuove energie – aggiunge l’assessore allo sport Giacomo Buonomini –. Le attività proposte sono alla portata di molti, il festival si muove lungo sentieri reali, non solo simbolici, e crea occasioni per restituire visibilità a borghi, boschi e ospitalità diffusa". Adventure Outdoor Fest è promosso dal Comune di San Marcello Piteglio con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia, e il cofinanziamento della Fondazione Caript.

Andrea Nannini