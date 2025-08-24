Le misure che servono

Raffaele Marmo
24 ago 2025
REDAZIONE PISTOIA
Immobiliare, la tenuta del mercato: "Sul podio le case di Pistoia Sud"

Ecco le rilevazioni, zona per zona, di Mediatori Group per quanto riguarda il primo semestre del 2025

Nella foto d'archivio, gli annunci di un'agenzia immobiliare

Il mercato immobiliare mostra segnali interessanti ma anche contrastanti di ripresa. Un fenomeno a macchia di leopardo, che parla di una domanda sostanzialmente costante. Il prezzo medio è cresciuto progressivamente rispetto ad un quinquennio fa. La richiesta rimane costante soprattutto per gli immobili da quattro o più vani (richiesti anche da coppie giovani) ma il reddito medio degli acquirenti ha fatto registrare un lieve calo nell'ultimo biennio. Sono i primi dati di massima sul mercato immobiliare di Pistoia e provincia rilevati da Mediatori Group, per quanto concerne il primo semestre del 2025.

A livello di quotazioni immobiliari – viene spiegato – restano sostanzialmente stabili i dati comunicati da Mediatori lo scorso aprile: Pistoia Nord e la zona dello stadio risultano i quartieri cittadini dalla quotazione immobiliare più alta: si parla di 2000 euro al metro quadrato per un immobile residenziale nuovo e di 1600 per l'usato ristrutturato. Un valore, quest'ultimo, fatto registrare anche da Pistoia Ovest, dove però è leggermente più basso il prezzo del "nuovo" (1900 euro al metro quadrato). L'ipotetico "podio" è completato da Pistoia Sud: 1900 euro al metro quadro per il nuovo, 1500 per il ristrutturato. Più economico il centro storico, dove la valutazione per l'usato è di 1300 euro al mese ed è superiore solo a quella di San Felice – Gello – Piteccio, pari a 1100 euro.

Superando i confini comunali, la più economica in assoluto è la Montagna: 1200 euro per il nuovo, 700 per l'usato.Per quanto concerne la tipologia residenziale ed escludendo le spese condominiali, a Pistoia e provincia il canone di locazione mensile medio per un monolocale si attesta a 500 euro (dai 450 dello scorso anno). Cifra che sale a 600 euro per un bilocale e a 700 (50 euro in più della rilevazione 2023) per un appartamento con due camere. Per arrivare a 750 euro in caso di sistemazioni indipendenti con tre o più camere. C'è poi un ultimo dato che va in controtendenza riguarda il calo di reddito di chi compra casa a Pistoia: secondo quanto rilevato da Euroansa, il reddito degli acquirenti pistoiesi è calato dell'8,3% tra il 2023 ed il 2024, passando da una media di 24mila euro ad una di 22mila.

