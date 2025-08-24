Due attestati dalla Regione alle associazioni

L’associazione culturale Rione Dore e la Pro Loco di Fognano hanno ricevuto un attestato dalla Regione Toscana per la loro attività in campo sociale. Il riconoscimento, firmato dal portavoce del presidente della Regione Eugenio Giani, è stato assegnato alle due associazioni per "il contributo concreto e continuativo offerto al benessere e allo sviluppo della comunità toscana".

"La vostra attività – si afferma nella motivazione dell’attestato - rappresenta un modello virtuoso di solidarietà, responsabilità civica e innovazione sociale in linea con i principi della nostra regione e della costituzione".

"E’ un riconoscimento inaspettato – dice il presidente del Rione Dore Marco Cati - ma allo stesso tempo che fa capire quanto la nostra Associazione sia radicata tra la cittadinanza ed in vista tra le istituzioni".

"Siamo onorati e felici – afferma Marta Del Rosso della Pro Loco di Fognano - di aver ricevuto questo importante riconoscimento per il nostro impegno a favore della comunità. Questo premio ci spinge a continuare a lavorare con passione per la crescita del nostro territorio".

L’associazione Rione Dore organizza feste e occasioni di ritrovo non solo legate alla partecipazione al torneo dei rioni ma estesa anche a tutta la comunità montalese. Da segnalare anche l’opera dell’associazione nella ripulitura dell’area dell’antico castello di Montale Alto.

La Pro Loco di Fognano ha come fiore all’occhiello il progetto di scuola aperta che coinvolge genitori e associazioni nei plessi scolastici di Fognano e Tobbiana e ha anche contribuito alla riqualificazione del territorio per esempio e alla creazione dei percorsi delle vie delle Agne e delle Buri. La Pro Loco organizza durante l’anno anche diverse feste come quella di Halloween e quella della Estate al Monumento.

Giacomo Bini