Economia, nessuna crescita. Ma la provincia non arretra. I servizi continuano a crescere

PISTOIAEconomia ferma o prime avvisaglie di una ulteriore fase di crisi? Ancora presto per dirlo, ma intanto l’istantanea che fa la Camera di Commercio Pistoia-Prato sul tessuto imprenditoriale della nostra provincia è quella di mancata crescita e, allo stesso tempo, nessun arretramento. A fronte del +0,4% di imprese a Prato nel primo trimestre di quest’anno, Pistoia si ferma al +0% facendo meglio, comunque, della media toscana al -0,5% e quella nazionale al -0,8%. Nel pistoiese, al 31 marzo scorso, le imprese attive sono 26.979: in questo totale, l’8,2% sono inattive o sospese, il 3,2% in scioglimento o liquidazione e l’1,7% in procedura concorsuale. A farla da padrone ci sono i servizi (28,3%) davanti in maniera importante a commercio (23,6%) e costruzioni (16,8%). Seguono il manifatturiero (13%), l’agricoltura (11,2%) e i servizi turistici, di alloggio e ristorazione (7,0%). Nell’altalena di chi va bene, o male, c’è la crescita delle attività di assistenza sociale e sanitaria (+4,9%), così come le costruzioni (+1,6%) e installazione di impianti elettrici e idraulici (+1,2%). Di contro, prosegue la crisi del manifatturiero (-3,1%): non si va bene nel legno-mobile (4,4%) così come nella trasformazione alimentare (-4,1%) o la moda (-4,4%). Soffre anche il commercio, soprattutto il commercio al dettaglio (-2,0%), l’agricoltura (-1,7%) e i servizi di ristorazione (-2,5%), a cui fa da contraltare un balzo delle strutture ricettive (+6,8%). "I dati ci consegnano un’economia che si adatta – afferma Dalila Mazzi (foto), presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato - la tenuta complessiva e il dato migliore rispetto ai livelli regionale e nazionale sono segnali di resilienza importanti. Tuttavia, non possiamo ignorare le difficoltà, in particolare il perdurare della crisi che sta attraversando il manifatturiero. Al contempo, la continua crescita dei servizi avanzati e l’aumento costante delle società di capitali in entrambe le province, indicano una chiara evoluzione del nostro sistema verso modelli d’impresa più strutturati. Da parte nostra, dobbiamo accompagnare queste trasformazioni supportando con strumenti concreti la transizione digitale e sostenibile". A questo proposito, a fine primo trimestre emerge una crescita del +3,6% sulle società di capitali nonostante la contrazione delle ditte individuali e, infine, nel confronto con lo stesso periodo del 2024 si sono ridotte le procedure di scioglimento e liquidazione di aziende.

S.M.