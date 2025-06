Riccò, terra dell’outdoor. Fra trekking, bike e trail. Nasce Discover Val di Vara

L’obiettivo è trasformare Riccò del Golfo in una vera e propria ‘Terra dell’Outdoor’, dedicata al trekking, alla mountain bike e alla vita all’aria aperta. Nasce così l’associazione Discover Val di Vara, una realtà senza scopo di lucro che mira a far percepire a chi arriva a Riccò del Golfo un luogo dove la natura, l’avventura e l’attività fisica sono protagoniste. Insieme a Discover Val di Vara, per la valorizzazione del territorio, sono promotori del progetto ‘Un’idea per Riccò’ il Comune di Riccò del Golfo, l’associazione Trail Dogs e l’associazione Sport Leon.

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia sostiene la neonata associazione come partner e ne sposa gli obiettivi futuri da raggiungere tra cui le installazioni artistiche in legno raffiguranti escursionisti e ciclisti, mappe dettagliate dei sentieri disponibili nei bar, negozi e strutture ricettive, e una grande mappa murale presso il Palazzo comunale, visibile a residenti e turisti. "Riccò del Golfo custodisce un patrimonio di borghi, ognuno con identità, storia e tradizioni proprie. Insieme formano la ‘Porta della Val di Vara’, il confine delle Cinque Terre e polmone verde della Spezia: un’area autentica e viva, da scoprire con lentezza – dichiarano Orlando Rufolo di Discover Val di Vara, Juri Ciuffardi di Trail Dogs e Paolo Torpia di Sport Leon –. Per rendere possibile tutto questo, sarà essenziale una gestione sistematica dei sentieri, con interventi regolari di manutenzione, segnaletica, pulizia e valorizzazione. Proponiamo una rete attiva di persone e realtà locali impegnate nella salvaguardia del territorio attraverso azioni concrete e partecipate: pulizia dei sentieri, mappe digitali, incontri con imprenditori, segnaletica escursionistica, comunicazione, eventi". La presentazione del progetto ‘Un’idea per Riccò’ si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri nel parco giochi di Riccò del Golfo. Domenica, invece, a partire dalle 8.30 al Podere Ferrari in via Aurelia 151 a Riccò del Golfo, l’associazione organizza il primo raduno outdoor dal titolo ‘All Mountain AV5T’, un tour adrenalinico sui single track sospesi tra terra e mare. Per informazioni o iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] o visitare il sito www.av5tallmountain.com.

marco magi