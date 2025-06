Campo estivo tra equitazione e Giostra

Un campeggio estivo tra equitazione e Giostra del Saracino. A organizzarlo è la Scuderia Pan di Molinelli che, da domani a venerdì 20 giugno, ospiterà un’iniziativa unica nel suo genere in cui verrà proposta un’esperienza immersiva tra natura, sport e scoperta delle tradizioni del territorio rivolta a bambini e ragazzi con età tra i sette e i sedici anni. I giovani partecipanti potranno trascorrere cinque giornate ricche di attività a stretto contatto con il mondo del cavallo e con la manifestazione cavalleresca della città di Arezzo, potendo così vivere un’occasione di autonomia, crescita, formazione e arricchimento personale. La particolarità della proposta è rappresentata dalla formula "full immersion", con gli allievi che dormiranno in tenda nel giardino recintato della scuderia di Molinelli, in uno spazio verde, sicuro e attrezzato dove condividere momenti di socialità, collaborazione e divertimento sotto la supervisione costante dello staff con istruttori qualificati e operatori volontari. Ogni giornata verrà aperta da lezioni di equitazione con pony e cavalli, poi saranno previste attività anche orientate alla cura e all’accudimento degli animali per favorire lo sviluppo di senso di empatia e rispetto. Maggiori informazioni al 339-3831416.