In partenza la stagione dei campi estivi. Tre mesi di attività tra sport, animali e note

Il conto alla rovescia per la fine della scuola è partito. Stop il 10 giugno per la maggior parte degli istituti, il 6 per le scuole sede di seggio elettorale. Così questi sono i giorni in cui le famiglie si mettono a caccia dei campi solari a cui iscrivere il proprio figlio in vista dell’estate. Tra sport di ogni tipo, attività immersi nella natura e a contatto gli animali, musica e lingua straniera, sono infinite le possibilità offerte da associazioni e circoli. Molte delle quali, se accreditate, si possono pagare con i contributi del Comune. La scelta va da una a più settimane fino al mese intero. La programmazione (mattutina o per l’intera giornata) parte alla fine della scuola e prosegue fino all’inizio del prossimo anno scolastico.

Sette laboratori estivi all’insegna di gioco, scoperta e apprendimento col centro didattico La Penna Magica di Arezzo nei "Summer Lab" rivolti a bambini e ragazzi in età scolare. Un ciclo di attività in orario mattutino finalizzate all’acquisizione di nuove competenze in un contesto ludico e ricreativo. La proposta, al via da lunedì 16 giugno, nasce per offrire un servizio alle famiglie nel periodo senza la scuola in cui stimolare capacità, curiosità e creatività attraverso tante diverse esperienze organizzate con la collaborazione di educatrici e psicologhe del centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi. Le attività saranno ospitate dai locali di via Montefalco, con i partecipanti che saranno divisi in piccoli gruppi in base all’età. Ben quattro i laboratori a tema rivolti agli alunni delle scuole primarie "Creativity Lab", "English Lab", "Emoji Lab" e "Ability Lab".

L’estate del Tennis Giotto sarà all’insegna dei Summer Camp. Il circolo aretino ha presentato il programma dei campi solari che, al via da lunedì 16 giugno, rinnoveranno un importante servizio rivolto alle famiglie con figli a partire da 4 anni: in arrivo 10 settimane ricche di proposte sportive, ludiche, didattiche e creative che proseguiranno fino alla ripartenza della scuola. I Summer Camp verranno ospitati dall’impianto di via Divisione Garibaldi tenuti da uno staff con circa venti operatori tra maestri federali, tecnici e professionisti di diversi settori. Ogni giornata si aprirà con l’accoglienza alle 8.30 e con la divisione dei partecipanti in gruppi a seconda dell’età, poi via alle attività che comprendono tennis, nuoto, inglese e padel. Tante proposte anche a contatto con gli animali. Alla Scuderia Pan di Molinelli si possono prenotare i campi estivi, lo stesso vale per il centro ippico La Briglia di Pieve a Maiano, in arrivo settimane di divertimento immersi nella natura con corsi di avvicinamento al pony, cura e benessere di tutti gli animali presenti, lezioni di gruppo con il pony o il cavallo, attività ludiche e ricreative, giochi di gruppo, pranzo.

Un’estate all’insegna della musica con i corsi di canto e strumento di Proxima Music. La didattica della scuola aretina proseguirà eccezionalmente anche nei mesi di giugno, luglio e agosto ma sarà caratterizzata da una formula innovativa in cui ogni allievo potrà strutturare il proprio ciclo di lezioni a seconda degli impegni di lavoro e ferie spaziando tra classica e contemporanea, canto e strumenti. Kids Athletic summer camp con Alga Atletica allo stadio di atletica leggera di Castelsecco, Estate Samba con il Csi al San Domenico Village tra attività sportive, ludico ricreative, aiuto compiti, laboratori, visite guidate e piscina da 3 a 14 anni.