Torna il teatro... sui tetti. La rassegna di Anna Lalli

Torna il teatro sui tetti di Anna Lalli, attesissima e ottima rassegna estiva autoprodotta che quest’anno si svolgerà per la seconda volta anche in due giardini ai Ronchi, dal 9 luglio al 6 agosto. Si comincia mercoledì 9 luglio alle 20.30 sulla “terrazza di Anna“ con “Federico. Vita e mistero di García Lorca“ di e con Maria Pilar Pérez Aspa. Un viaggio alla scoperta di García Lorca e della sua poesia, attraverso il racconto dell’epoca storica che incorniciò la vita del poeta spagnolo, alcuni aneddoti di vite illustri (Buñuel, Dalí, Neruda e altri) e frammenti di opere che ci svelano la forza delle parole e la musicalità della lingua di Lorca.

Appuntamento poi domenica 13 al Giardino di Villa Ceragioli di via dei Fichi 43 ai Ronchi con “Per Aspera ad Astra. Omaggio a Mia Martini“ di e con Matilde Facheris, Virginia Zini e Sandra Zoccolan, pianoforte Mell Morcone, consulenza drammaturgica Giulia Tollis: tre attrici cantanti restituiscono la grandezza e la fragilità di Mia Martini con un racconto variegato che spazia dalle sue canzoni, fino a ricordi personali, racconti e testimonianze dei suoi tanti amici artisti.

Si torna poi sulla terrazza di Anna Lalli mercoledì 16 luglio con “La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce“ di Gabriele Vacis e Arianna Scommegna, regia di Gabriele Vacis, con Arianna Scommegna; gli autori nella sceneggiatura si ispirano al monologo di Molly Bloom che conclude l’Ulisse di Joyce con il quale continuano a dialogare per tutto lo spettacolo.

Poi mercoledì 23 luglio di nuovo al Giardino di Villa Ceragioli ai Ronchi con “L’incendio di via Keplero, reading in forma di melologo“ dal racconto omonimo di Carlo Emilio Gadda, di e con Stefano Orlandi, musiche di Giuseppe Verdi, assistente Gianluca Di Lauro. Ispirandosi a un fatto di cronaca, Gadda racconta l’incendio di un caseggiato milanese che finisce per esporre al pubblico ludibrio le storie degli abitanti del palazzo.

Infine il 6 agosto a Villa Milanesi in via dei Cerri 15 ancora ai Ronchi, “What Women Want. Un monologo incazzato attraverso le donne di Carlo Goldoni“ di Antonio Perretta con Leda Kreider, in cui alcune delle protagoniste immortali di Carlo Goldoni si riaffacciano sul palco con uno sguardo lucido e moderno, capaci di parlare al presente senza rinunciare alla loro epoca. Tutti gli spettacoli sono alle 20.30, per tutti è obbligatoria la prenotazione al numero 333 3566616.