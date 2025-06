Missione Pistoia. Le foto storiche in Brasile

E’ allestita fino a domani, domenica 29 giugno, nella Compagnia del Santissimo Sacramento della parrocchia di San Piero, la mostra fotografica "Missão Pistoia-50 anni a servizio delle chiese sorelle". Pannelli con foto storiche che riportano le immagini di presbiteri e laici della diocesi di Pistoia che, dal 1974 al 2024, hanno svolto la loro missione in Brasile, nella diocesi di Manaus e in quella di Balsas, testimoniando il vangelo e impegnandosi in vari settori: sanitario, economico-produttivo e pastorale. Le foto sono accompagnante dalle parole della canzone "Grazie alla vita" della cantante cilena Violeta Parra. Un sogno che iniziò nel 1974 con don Cesare de Florio la Rocca, pistoiese che già operava a Manaus e João de Souza Lima, arcivescovo di Manaus, con la richiesta alla diocesi di Pistoia di un aiuto missionario. Il sogno si concretizzò nel novembre 1974, quando don Umberto Guidotti e Nadia Vettori (infermiera) risposero all’appello, ricevendo dall’allora vescovo di Pistoia Mario Longo Dorni il mandato ufficiale per recarsi in missione a Manaus. Nel 1977 anche don Enzo Benesperi si inserì nella "Missão Pistoia" e andò a Manaus. Un anno dopo, a nome della chiesa pistoiese, partirono nuovi volontari: Grazia Buscemi, Stefano Salvadori e Berta Cavicchi. I loro volti sono ritratti nelle foto, insieme a tanti altri che si sono impegnati nella "Missão Pistoia". Alla mostra c’era Nadia Vettori, per 43 anni missionaria laica in Brasile. Con lei anche Grazia Buscemi e Stefano Salvadori. "Posso dire solo: Grazie alla vita – dice Nadia –. Non posso pensare la mia vita senza donarmi agli altri. Però donando si riceve". Don Umberto Guidotti si è spento nel 2021 a 80 anni: aveva lasciato il Brasile nel 2015, per motivi di salute. La mostra è aperta dalle 21 alle 23.

Piera Salvi