Fiamme Gialle, nuovo comandante. Mastrodomenico prende servizio: "Importante fare gioco di squadra"

Come già preannunciato in occasione della giornata della festa annuale della Guardia di Finanza, all’interno della caserma "Mazzino Mori" di Pistoia c’è stato il passaggio di consegne alla guida del comando provinciale tra il Colonnello Stefano Lampone ed il nuovo arrivato, Colonnello Gerardo Mastrodomenico. Per lui si tratta di un ritorno nella nostra città avendo già svolto, in passato, altri ruoli. Alla presenza del Comandante Regionale, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, e di tutti i vari comandanti di reparto oltre a ufficiali, ispettori, appuntati e il corpo intero, c’è stato il commiato dello stesso Lampone che, dopo tre anni trascorsi ai vertici delle Fiamme Gialle a Pistoia, si trasferisce al Comando provinciale di Biella.

"Sotto la sua direzione – spiega la Guardia di Finanza in una nota – sono stati conseguiti importanti risultati di servizio, nei principali settori di interesse istituzionale, quali la lotta alle frodi fiscali, allo sfruttamento della manodopera irregolare e in nero, all’indebito utilizzo di risorse pubbliche, al riciclaggio e alle infiltrazioni della criminalità nell’economia locale".

Nel suo discorso di saluto al territorio, Lampone ha ricordato la perfetta armonia e sinergia conseguita nel lavorare al fianco delle altre forze di polizia, l’autorità giudiziaria e quella prefettizia promuovendo e realizzando, anche, innovative ed efficaci forme di collaborazione con gli enti locali, la Camera di Commercio, il mondo della scuola e gli ordini professionali, al fine di fare rete e diffondere la cultura della legalità economico-finanziaria. Riflessione apposita, poi, è stata riservata al Soccorso Alpino della Gdf di Abetone Cutigliano che, in questi tre anni, ha visto accrescere ulteriormente le forme di collaborazione operativa ed addestrativa con il resto del mondo del soccorso.

Il comando, pertanto, adesso è passato nelle mani di Gerardo Mastrodomenico: 51 anni, sposato con due figli, è laureato in giurisprudenza ed in scienze della sicurezza economico-finanziaria; si è arruolato nel corpo nel 1992, anno di ingresso all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, ed è giunto a Pistoia al termine del corso in Alti Studi per la Difesa. Nel corso della lunga carriera, oltre a numerosi comandi territoriali, tra l’altro anche alla sede di Pistoia dove come capitano ha retto l’allora Nucleo di Polizia Tributaria, ha svolto numerosi incarichi nel delicato comparto nel contrasto alla criminalità organizzata di matrice mafiosa, alla sede di Palermo, Reggio Calabria e Roma, per poi assumere per un quinquennio il Comando Provinciale di Messina da dove è arrivato proprio in questi giorni dopo la fresca nomina.

"Servirà un convinto gioco di squadra – ha ricordato nel suo intervento di saluto il nuovo Comandante - quello della ’squadra stato’, frutto della sinergia e collaborazione con l’Autorità di Governo, giudiziarie, forze di Polizia e agenzie fiscali".

S.M.