Conto alla rovescia Sesana. Corsa contro il tempo per i lavori all’ippodromo

Conto alla rovescia partito per la riapertura dei cancelli dell’ippodromo Sesana. È una corsa contro il tempo per completare gli ultimi lavori previsti nel progetto di ammodernamento, necessario sia per il benestare della Commissione di Vigilanza della Prefettura sia per una riqualificazione dell’impianto nel panorama ippico nazionale. Ricordiamo che tali lavori hanno richiesto uno slittamento della data di riapertura dal 13 aprile a sabato 28 giugno. Iniziano a tirare un sospiro di sollievo anche i numerosi addetti ai lavori della zona che in questi due mesi abbondanti sono stati costretti a spostarsi con i propri cavalli in altri ippodromi per dare una continuità al proprio lavoro ed ai propri atleti. Solo 21 convegni concentrati principalmente tra luglio ed agosto, tre convegni nel mese di settembre quattro in ottobre e gran finale lunedì 3 novembre.

La prima data importante che riporta il Sesana sotto i riflettori della grande ippica è sabato 12 luglio con il gran premio Nello Bellei. A seguire sabato 19 il gran premio Società Terme memorial Vivaldo Baldi, il 2 agosto la spettacolare ed unica corsa delle pariglie e poi l’apoteosi dell’estate a ferragosto con l’immancabile gran premio Città di Montecatini. Queste le date salienti ma nel mezzo c’è sempre qualcosa che fa da richiamo agli appassionati come le corse di trotto montato, il prestigioso e ambito invito che assegna la wild card per il gran premio di ferragosto e le sempre tanto attese corse tris. La stagione di corse non è ancora stata presentata ufficialmente ma il Sesana negli ultimi anni oltre al profilo tecnico delle corse ha curato particolarmente anche l’hospitality cercando così di attirare non solo i fedeli appassionati di questo magnifico sport ma anche le famiglie organizzando numerose attività collaterali dedicate a tutte le fasce d’età. In occasione dell’open day si correrà il Premio Compleanno di Montecatini Terme, una corsa per indigeni di tre anni riservata ai gentleman ma è da sottolineare oltre al forte legame tra la cittadina ed il suo ippodromo che questa sfida fa parte del Trofeo benefico ’Io aiuto il Mayer’ ed è organizzata dal Club Toscana Gentleman per sostenere attraverso una raccolta fondi sostenuta dagli stessi gentleman driver l’ospedale pediatrico fiorentino.

Martina Nerli