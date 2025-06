Rogo distrugge un camper parcheggiato in una corte. Tanta paura e gravi danni

Uno scoppio improvviso e l’incendio che si propaga rapidamente in modo devastante, distruggendo completamente un camper. Paura ieri pomeriggio intorno alle 19 per quanto accaduto in corte Panattoni, via Torino, in prossimità del centro di Altopascio.

Per cause ancora in corso di accertamento il camper era parcheggiato lungo un muro di cinta tra le proprietà, quando le fiamme si sono propagate con estrema rapidità. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco e una ambulanza inviata precauzionalmente, ma per fortuna non ci sono stati feriti né intossicati anche se la colonna di fumo nero si è stagliata sopra il cielo, visibile a chilometri.

E’ possibile che la deflagrazione (sono andati in frantumi i vetri delle finestre della casa adiacente) possa essere associata alla presenza all’interno del camper di piccole bombole di gas da campeggio. Insomma, le conseguenze avrebbero potuto essere anche più gravi. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno conducendo le indagini su quanto successo, oltre alla polizia municipale di Altopascio, con il Comandante Italo Pellegrini. Sul posto era presente anche il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio che ha voluto sincerarsi di persona sull’accaduto. E’ stata chiusa per diverso tempo via Torino, in maniera tale da consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, concluse in serata, e la necessaria bonifica. E’ rimasta danneggiata dalle fiamme una pertinenza.

L’abitazione, invece, è agibile e i due coniugi che ci abitano continueranno a farlo. Sempre ieri, in mattinata, un altro camper era stato distrutto dal fuoco a Guamo, in via di San Quirico. Anche in questo caso nessun ferito e motivi del rogo da verificare.

Massimo Stefanini