Kartell Flagship Store di Arezzo ospiterà il designer Ferruccio Laviani

Arezzo, 16 giugno 2025 – Kartell Flagship Store di Arezzo giovedì 19 giugno, alle ore 18.30, (via San Giovanni Decollato, 38), ospiterà il designer Ferruccio Laviani , che in occasione dei 25 anni della collezione Lighting racconterà il suo percorso creativo per Kartell, un viaggio tra estetica e innovazione, dove la luce non si limita ad alluminare, ma segna le forme, le sviluppa, le esalta e talvolta le cela, creando atmosfere uniche. Un racconto che unisce storia e sperimentazione, in cui ogni lampada è testimone della continua innovazione del marchio, esplorando la costante metamorfosi della sua luce.

La storia di Kartell illuminazione si è sviluppata armonicamente con quella dell'azienda nell'esplorazione e nella

sperimentazione di nuove idee progettuali e tecniche di stampaggio industriale sempre più ardite e tecnologie

sempre più performanti e che hanno permesso di ottenere forme e funzioni rivoluzionarie.

Una storia, quella di Kartell e la sua luce, nata nel 1958 con alcuni tra i più grandi nomi del design internazionale,

come Achille e Pier Giacomo Castiglioni e Marco Zanuso. Un'eredità straordinaria che Ferruccio Laviani ha

ripreso nel 2000, anno che vede il nuovo avvio della divisione illuminazione e la partenza di un percorso

segnato da innovazione, ricerca e continua spinta a rispondere con la creatività alle grandi sfide tecnologiche

del nostro tempo.

25 anni di luce Kartell, in cui la ripartenza è stata segnata dalla bolla leggera di FL/Y, un punto di svolta nella

storia del brand da cui ha preso vita una nuova collezione lighting. Un progetto coerente e rispettoso dei valori

della produzione industriale e della qualità dei materiali. Un'evoluzione costante segnata da alcuni punti fermi

che hanno definito il “Kartell lightstyle”, come le grandi icone Bourgie e Bloom ei nuovi classici Geen-A.

Oggi Kartell vanta circa 40 collezioni di lampade, offrendo un'ampia gamma di modelli da tavolo, da terra e

una sospensione. Le sue creazioni uniscono estetica e funzionalità, proponendo soluzioni sia decorative che

tecniche. Ogni collezione rappresenta l'equilibrio tra creatività e ricerca, confermando Kartell come un punto

di riferimento nel mondo dell'illuminazione di design.

Per celebrare i 25 anni della luce Kartell, il Flagship Store di Arezzo ripropone il cortometraggio ''RASTI'',

nato dalla collaborazione fra Kartell e OffiCine-IED, girato nel 2023 con un'ottica cinematografica. Un

cortometraggio pieno di magia, sotto la direzione artistica di Silvio Soldini e interpretato da Lino Guanciale

e Eleonora Giovanardi, che esplora il tema della luce come forma di linguaggio attraverso la suggestione

luminose delle lampade di Kartell che diventano co-protagoniste della storia.

“rasti” rappresenta un corto d'autore luminoso e delicato che spalanca una finestra sul piccolo atto d'amore di

un padre verso la figlia e sulle speciali alleanze che trova a sostenerlo, dentro e fuori lo schermo. In controluce,

scenografia e sceneggiatura concorrono a valorizzare in maniera poetica l'ispirazione derivata dalle forme,

dai colori e dal calore delle lampade e degli arredi di Kartell, accendendo la luce su un altro dialogo: quello

profondo e intimo tra cinema e design.