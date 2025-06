Arezzo, 19 giugno 2025 – Risate in piazza Varchi a Montevarchi con la commedia “Una questione delicata” della compagnia “N’Icche Posso”

L’estate montevarchina si accende di risate e allegria con un evento imperdibile di “teatro sotto le stelle”. Sabato 21 giugno, alle ore 21.00, in piazza Varchi, la storica compagnia teatrale “N’Icche Posso” porterà in scena la commedia brillante in tre atti, dal titolo: “Una questione delicata” di Antonella Zucchini. Uno spettacolo divertente e all’insegna del genuino teatro popolare.

La compagnia N’Icche Posso, il cui nome deriva dalla battuta di un personaggio della loro prima commedia in vernacolo fiorentino, nasce con lo spirito e il motto che “con l’impegno, si fa quel che si può””. Fondata nel 1986 presso la Parrocchia di Sant’Andrea Corsini, da quasi 40 anni, il gruppo porta in scena ogni anno un nuovo lavoro, partecipando attivamente alla rassegna “Il mese della risata”, appuntamento fisso del panorama teatrale locale che ospita compagnie amatoriali del Valdarno, e non solo. La caratteristica del loro teatro è il genere brillante, con commedie che raccontano situazioni esilaranti, vivaci equivoci e personaggi irresistibili, sempre con uno sguardo ironico, tipico della nostra cultura e del linguaggio del nostro territorio.

La trama di “Una questione delicata” si basa sul “tranquillo equilibrio della famiglia di un ricco vinaio che viene sconvolto dall’arrivo del fidanzato dell’unica figlia, ormai non più giovanissima. La ragazza, da sempre rimasta “bizza”, sembra finalmente aver trovato l’amore. Ma l’entrata in scena del promesso sposo porterà con sé rivelazioni sconvolgenti contenute in una misteriosa lettera notarile. Tra parenti invadenti, loschi personaggi e continui colpi di scena, il capofamiglia si troverà a gestire una serie di situazioni tanto assurde quanto esilaranti, per risolvere davvero una questione delicata!”

Sul palco si alterneranno: Dario Vigani, Edy Raspini, Donatella Nannicini, Romina Criscuolo, Gianni Borgogni, Mario Cappello, Ida Sbardella, Giulia Scorioli, Sireno Borri ed Enzo Pietrini. La regia dello spettacolo è di Isabella Norti Gualdani e Donatella Nannicini.

Una serata di comicità, leggerezza e bravura dei montevarchini “N’icche posso”, aperta a tutti e per tutta la famiglia.