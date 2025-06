Terre d’Arezzo music festival 2025 – xx edizione e Arezzo organ festival 2025 – XII edizione

Arezzo, 19 giugno 2025 – Terre d’Arezzo music festival 2025 – xx edizione - Arezzo organ festival 2025 – XII edizione Il Festival giunge alla ventesima edizione, con oltre trenta eventi diffusi nel territorio dell’intera Provincia di Arezzo, dal 27 giugno al 24 agosto. A cura di: ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA VIWA APS Con il contributo e patrocinio di: Associazione Opera Viwa APS, MIC Ministero dei Beni Culturali – FUS Fondo Unico Spettacolo dal Vivo Regione Toscana Settore Spettacolo, Comune di Arezzo e altre 13 amministrazioni comunali - Fondazione Guido D’Arezzo Attraversa il territorio di quattordici comuni, ma trova il suo epicentro nella città di Arezzo, con i suoi palazzi storici e chiese monumentali. Manifestazione originale e diffusa, con un cartellone ampio e ben distribuito, non solo “musica classica”, ma un’ampia gamma di generi musicali a partire dalla musica lirica, organistica fino alla musica jazz, tango, antica e contemporanea. Come di consueto, ospiterà al suo interno, la rassegna organistica “Arezzo Organ Festival”. Concerto inaugurale: nei monumentali spazi della Basilica di San Francesco, al cospetto delle Storie della Vera Croce di Piero della Francesca: il concerto inaugurale, particolarmente suggestivo, si basa su una connessione fra musica sacra italiana (Monteverdi) ed elaborazioni strumentali da temi e concerti italiani di Bach. I concerti per una e due tastiere vedranno l’esecuzione di due importanti e stimati virtuosi: Ilaria Loatelli e il fondatore e direttore artistico del Festival Andrea Trovato. Non semplici accompagnatori ma veri co-protagonisti della serata i componenti del Quartetto Sincronie arricchiti dal contrabbassista Fabio Longo affiancheranno i solisti per una serata davvero unica.

Non mancheranno le sorprese: grande attenzione sarà rivolta all’opera, con l’allestimento completo, del “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini e all’anniversario dei 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, con lo spettacolo: “Rime e Suoni per Michelangelo”, previsto a Caprese Michelangelo, presso il Museo Casa Natale di Michelangelo, con la presenza dell’attore Uberto Kovacevich. Terre d’Arezzo Music Festival pensa anche ai più piccini: dedicato ai bambini, lo spettacolo “Il bambino e la guerra”, in occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione, con musica, recitazione e teatro delle ombre. L'intento della manifestazione è sempre più quello di incentivare la conoscenza della musica classica, proporre artisti di grande valore nazionale e internazionale, valorizzare allo stesso tempo le risorse paesaggistiche, storiche e architettoniche del nostro territorio. Per la prima volta nel 2025 il Festival ottiene l’importante adesione di RAI Radio 3, divenuta media partner della manifestazione.

Ecco nel dettaglio i primi appuntamenti del Festival: Venerdì 27 giugno 2025, ore 11.00 Arezzo. Palazzo della Provincia. Atrio d’Onore CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE Intervento musicale del Quartetto Sincronie

Arezzo. Basilica di San Francesco Ore 20.45 prolusione storica, artistica e musicale Ore 21.15: MONTEVERDI & BACH Ilaria Loatelli e Andrea Trovato, clavicembali Quartetto d’Archi Sincronie

Sabato 28 giugno 2025, ore 21.15 MUSICA NEL CHIOSTRO Arezzo. Chiostro del Palazzo Comunale OMAGGIO A CHOPIN Gianluca Luisi, pianoforte *Ingressi: 7 € intero – 4 € ridotto over 65, under 18, soci Unicoop Firenze Venerdì 4 luglio 2025, ore 18.00 MUSICA NEL CHIOSTRO Arezzo. Archivio di Stato ALENA & JOSEP DUO (Spagna) Alena Tikhmanovich, violoncello, Josep Manzano, chitarra Domenica 6 luglio 2025, ore 21.15 AREZZO ORGAN FESTIVAL Arezzo. Cattedrale dei SS Pietro e Donato RECITAL ORGANISTICO Alessandro Carta, organo