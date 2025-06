Arezzo, 20 giugno 2025 – Cortona, il concerto dell’orchestra sinfonica del Conservatorio di Praga

Diretta da Miriam Němcová con Massimo Santaniello al Clarinetto: si terrà giovedì 26 giugno a San Domenico

L’orchestra sinfonica del Conservatorio di Praga si esibirà in concerto a Cortona giovedì 26 giugno. L’appuntamento è alle 19 alla chiesa di San Domenico e vedrà protagonista l’ensemble diretto da Miriam Němcová con Massimo Santaniello al Clarinetto. L'orchestra del Conservatorio di Praga nasce con i suoi primi concerti nel marzo 1815. Fino alla costituzione della Filarmonica Ceca (1896). Il successo più brillante dell'orchestra è stato il 1° premio e la medaglia d'oro al Festival delle orchestre studentesche organizzato dalla Fondazione Karajan a Berlino nel 1972.

La direttrice in questa occasione sarà Miriam Němcová, diplomata al Conservatorio di Praga e laureata all’Accademia delle arti musicali a Praga in composizione e direzione d’orchestra. L’artista vanta un lungo curriculum, sulle scene ceche ha recentemente presentato diversi spettacoli di Carmina Burana di Carl Orff. Němcová è docente di Direzione d'orchestra al Conservatorio di Praga e in questa occasione dirigerà i suoi allievi.

Solista al clarinetto sarà Massimo Santaniello. Il polistrumentista si è diplomato al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, si è perfezionato all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e presso la Scuola Internazionale di Musica di Fiesole (FI). Ha all’attivo più di 1000 concerti di musica da camera e come solista con diverse orchestre nazionali e internazionali. Santaniello è sovrintendente e direttore artistico del Teatro «E. Balzan La Piccola Fenice del Polesine», dal 2019.

Il programma del concerto cortonese, organizzato dal Comune con l’ufficio Cultura e patrocinato dalla Prefettura di Arezzo è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma prevede:

B.Smetana: MOLDAVA (Vltava)

L.Spohr: Concerto per clarinetto n° 1 in Do minore, op. 26,

Josef Suk: POHÁDKA (La Favola) op.16 (A.Dvořák: Danza Slava nr.9- come bis