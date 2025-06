Maxi cantiere in centro e polemiche: "Ora impariamo a rispettare i tempi"

Dopo la consulta straordinaria per i lavori in centro, nella quale è stato annunciato un cantiere no stop per tutta l’estate nel tentativo di chiudere la partita, prende posizione anche Filo Rosso. "Dopo circa 14 mesi di cantiere e oltre due anni di disagi, si comincia finalmente a intravedere la conclusione di un intervento che ha fortemente impattato sulla vita quotidiana del centro – si legge nella nota della lista di sinistra –. Da questa esperienza, però, dobbiamo trarre una lezione importante: i lavori pubblici vanno programmati, seguiti con attenzione e – soprattutto – conclusi nei tempi previsti".

"Riteniamo positivo che l’amministrazione abbia finalmente accolto le istanze decidendo di non sospendere il cantiere per tutta l’estate. Un rinvio a settembre avrebbe potuto comportare il rischio di un ulteriore slittamento al 2026, con pesanti ripercussioni non solo sulla mostra del tartufo, ma anche sull’avvio dell’anno scolastico per le scuole del centro – prosegue il gruppo guidato da Veronica Bagni –. Per quanto riguarda il parcheggio del Cencione, è prevista una riapertura parziale entro la fine di luglio, grazie al posizionamento dei geoblocchi di contenimento lungo il versante franoso. Saranno inoltre ricavati nuovi stalli nella zona centrale e lungo la ringhiera, così da recuperare parte della sosta persa in questi mesi".

"Ribadiamo una proposta che abbiamo avanzato e che purtroppo è stata respinta dalla maggioranza: un gruppo di lavoro permanente composto da tecnici ed esperti, incaricato di monitorare il territorio, valutare le criticità idrogeologiche e predisporre progetti pronti a intercettare con tempestività i fondi europei e nazionali disponibili – conclude Filo Rosso –. Non possiamo più permetterci di rincorrere le emergenze. Serve una strategia strutturata e lungimirante, basata su competenze, visione e concretezza. È questa la differenza tra una politica che gestisce e una politica che previene".