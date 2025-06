Minaccia di morte la compagna e i carabinieri, arrestato un trentenne

Nei giorni scorsi i carabinieri di Volterra hanno arrestato un uomo di 30 anni per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico per reati in materia di violenza di genere, si trovava nel centro di Volterra, dove ha ripetutamente e ad alta voce minacciato di morte la propria compagna. Il comandante libero dal servizio, ha udito le urla e ha immediatamente allertato la centrale operativa, che ha inviato sul posto un equipaggio. All’arrivo dei carabinieri, il soggetto ha tentato di colpire con un pugno la compagna, venendo intimato a fermarsi. Il trentenne, verosimilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol, ha iniziato a insultare i militari e poi si è scagliato contro. Una volta giunto in caserma, il trentenne ha continuato il suo comportamento violento, colpendo con calci alcune sedie e il distributore di bevande, senza causare danni evidenti, e reiterando le minacce di morte agli operanti. I due militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili all’ospedale di Volterra, rispettivamente in dieci e sette giorni. E ieri è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora nella Provincia di Pisa.