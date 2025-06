"Il Museo del legno riapre a villa Elisa"

PONSACCOIl Museo del legno riapre domani nei locali di Villa Elisa. A darne notizia è il sindaco Gabriele Gasperini con un videomessaggio sulla sua pagina social. "Ogni promessa è un debito – inizia il sindaco di Ponsacco – Il Museo del legno riapre. Ma riapre in una location molto più bella. Villa Elisa è a disposizione della cittadinanza. Abbiamo consolidato e riorganizzato completamente gli spazi e il materiale. Da settembre il museo sarà disponibile per tutte le scuole".

"Devo ringtraziare il dottor Roberto Russo (presidente del consiglio comunale, ndr) che ha pensato a riorganizzare in maniera egregia questo spazio – aggiunge ancora Gasperini – Non solo spazio meglio organizzato e più bello, direi quasi maestoso, ma anche 15mila euro che abbiamo risparmiato e che possiamo utilizzare per altre esigenze della comunità. Vi aspettiamo domani, sabato, per l’inaugurazione e per far vedere quello che l’amministrazione comunale e il dottor Roberto Russo hanno pensato per la comunità con questa nuova collocazione del Museo del legno". Il sindaco Gabriele Gasperini ha girato il video dell’annuncio della riapertura direttamente nel Museo del legno, in mezzo a tavoli, attrezzi e altri oggetti caratteristici della storia della lavorazione che ha reso Ponsacco famoso in tutto il mondo.

La chiusura del Museo del legno nella vecchia sede risale allo scorso anno quando non sono mancate polemiche e accuse alla giunta Gasperini, appena insediatasi, di mancare di attenzione verso la tradizione e la storia della cittadina. A settembre Gasperini aveva annunciato il trasferimento del museo in una nuova sede "in grado anche di attrarre l’interesse turistico, con spazi idonei al nome che porta". Da domani pomeriggio, in concomitanza con il Bluesacco, tutto questo sarà realtà.