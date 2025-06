Pd: "Cimiteri nel degrado. Ma aumentano i costi"

SANTA MARIA A MONTE"Cimiteri nel degrado. Vegetazione infestante tra le tombe, bottiglie di plastica e scope rotte abbandonate ovunque e segni inequivocabili di una manutenzione ordinaria insufficiente e approssimativa. I cittadini pagano, l’amministrazione dimentica". Attacco del Partito Democratico alla giunta Del Grande. "Luoghi che dovrebbero essere custodi della memoria collettiva, simbolo del rispetto verso chi ci ha preceduto, si presentano invece come scenari di incuria e trascuratezza – si legge nella nota del Pd di Santa Maria a Monte – E la responsabilità è politica. Sindaco, asssessore con delega ai cimiteri Lucchesi e la giunta, devono assumersi l’onere e l’onore di gestire con decoro anche ciò che non porta visibilità immediata, ma che tocca nel profondo la coscienza civile di una comunità. Il cimitero del capoluogo, in particolare, ma anche gli altri, è la fotografia amara di un’amministrazione distante".

"Non servono grandi investimenti per restituire un minimo di decoro – conclude il Pd – serve attenzione, volontà politica, capacità organizzativa. Tutto ciò che oggi, evidentemente, manca. Se passiamo poi alle strutture, il quadro si aggrava. Vialetti dissestati, pavimentazioni pericolose, ringhiere arrugginite, intonaci mancanti, scale usurate, la chiesetta in stato di abbandono. Dove finiscono i soldi che i cittadini versano regolarmente per i servizi cimiteriali?".