ll comprensorio in lutto per Rosario Surace: "Imprenditore stimato"

Un fiume di lacrime. In tantissimi si stanno stringendo alla famiglia Surace per la morte di Rosario, 47 anni, titolare di un’attività di ristorazione a Livorno, dove viveva da cinque anni. Rosario era originario di Ponte a Egola e qui, in zona, l’uomo aveva gestito con grande successo alcune attività: un pub a Fucecchio, il bar a San Miniato Basso, la gelateria di Ponte a Egola e altri. "Rosario era stimato ed amato", ripetono tutti. Da quando viveva a Livorno la famiglia lo sentiva tutti i giorni. La madre aveva parlato con lui la sera del 16 giugno e il 47enne – si apprende – aveva detto di sentirsi stanco: erano giorni frenetici di preparazione per Effetto Venezia. Poi, il giorno dopo, nessuno riusciva più a contattarlo. Quando anche i fornitori non riuscivano, nel corso della giornata, a trovarlo, il padre Attilio – conosciutissimo in zona, anche per i suoi trascorsi in politica – si è recato a Livorno. Rosario era in casa, privo di sensi. Un malore, presumibilmente, lo aveva colto nella notte. A nulla sono valsi i soccorsi. La salma è stata poi messa a disposizione del magistrato. Le esequie saranno nella sua Ponte a Egola dove tutti lo ricordano come persona volenterosa ed affettuosa.

C. B.