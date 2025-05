La scomparsa di Stefano Dei. Addio al ristoratore del Borgo. Piazza del Mercato in lutto

Si è spento all’età di 64 anni Stefano Dei, conosciuto e amato ristoratore di Borgo a Buggiano. Stefano mandava avanti il ristorante di famiglia, la Trattoria Il Mercato, che si trova nella piazza omonima. Un luogo dove spazio e tempo si sono fermati, una vera isola che non c’è, dove si possono gustare i sapori autentici della cucina toscana. Stefano gestiva il locale, frequentato dall’intera Valdinievole e oltre, insieme alla moglie Rossella e al figlio Alessandro. Stava male da qualche anno, ma non si arrendeva. Ogni giorno andava in trattoria. "Purtroppo ci ha lasciato – scrive il sindaco Daniele Bettarini –, era un mio carissimo amico, da sempre. Condoglianze alla Famiglia, un abbraccio a Rossella e Alessandro".

Adesso sarà proprio Alessandro con la madre Rossella a portare avanti l’attività e a tenere viva la tradizione culinaria dei piatti toscani, ricercati dai turisti stranieri oltre che dagli italiani che amano la cucina di un tempo. Spesso meta di personaggi vip come Giorgio Mastrotta, la trattoria della famiglia Dei negli ultimi anni aveva spinto l’acceleratore sui social. Promossa da Trip Advisor e dal sito Visit Buggiano, conta su recensioni davvero positive. A tracciare un ricordo di Stefano è un suo carissimo cliente e amico, Stefano Bittini: "Era una persona straordinaria – afferma – e mancherà tantissimo a chi gli ha voluto bene. Ha avuto una forza d’animo rara ed encomiabile, fino alla fine ha continuato ad andare al ristorante con il figlio e la moglie. Era simpatico, sempre solare. Oltre a mangiare bene, in quel locale, si avvertiva un’atmosfera familiare e serena. Stefano era solare e aveva sempre la battuta pronta. Io, mio fratello Luca e tutta la nostra famiglia siamo clienti da sempre. Ci mancherà tantissimo, siamo vicini alla famiglia".

La piazza del Mercato e tutta la frazione del Borgo sono in lutto per la morte di Stefano. Un altro motivo di tristezza per l’area, conosciuta anche per l’ottima qualità enogastronomica dei suoi locali. Due anni fa era scomparso di Gianpaolo Becchi, in arte Ramon, il re della dolce vita montecatinese anni Settanta e Ottanta, che aveva avviato con il figlio Manuel la Taverna del Vin Vino a Borgo a Buggiano, proprio accanto alla trattoria di Stefano Dei.

Giovanna La Porta