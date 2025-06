Dumarey e la sicurezza di Fauglia: "Proteggiamo azienda e territorio"

Il colosso Dumarey Flowmotion Technologies ha avviato un importante intervento di mitigazione del rischio idraulico presso lo stabilimento di Fauglia, con l’obiettivo di proteggere l’area produttiva dagli effetti di eventi alluvionali estremi, come quelli verificatisi il 2 novembre 2023 e il 10 settembre 2017. L’iniziativa, interamente finanziata da Dumarey, nasce dalla volontà dell’azienda di garantire la continuità operativa e la sicurezza del sito, contribuendo al contempo alla tutela del territorio circostante. Per sviluppare una soluzione efficace, è stato coinvolto uno studio specializzato; sono state condotte simulazioni idrogeologiche avanzate e sono stati consultati gli enti locali competenti – Genio Civile, Provincia di Pisa e Comune di Fauglia – al fine di definire un piano d’intervento conforme alle normative vigenti e alle esigenze ambientali.

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di laminazione nei terreni a nord dello stabilimento, appositamente acquisiti da Dumarey per questo scopo, l’installazione di nuovi attraversamenti stradali per il deflusso delle acque e il potenziamento delle canalizzazioni esistenti. Queste opere – viene spiegato – miglioreranno significativamente la gestione delle acque meteoriche, riducendo il rischio di allagamenti e l’impatto ambientale. "Questo intervento rappresenta per noi un investimento strategico, non solo per proteggere le nostre attività produttive, ma anche per contribuire concretamente alla sicurezza del territorio. È un segno tangibile del nostro impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa", dice Riccardo Toncelli, amministratore delegato di Dumarey Flowmotion Technologies.

L’intervento rappresenta un investimento strategico per Dumarey Flowmotion Technologies, che conferma così – si sottolinea – il proprio impegno verso la resilienza infrastrutturale e la sostenibilità ambientale. Sebbene l’intero investimento sia stato sostenuto esclusivamente dall’azienda, i benefici si estenderanno all’intera comunità locale, in un’area particolarmente esposta al rischio idraulico. Con questa iniziativa, quindi, Dumarey – con 10 sedi fra Europa, America e Asia, e un fatturato di un miliardo di euro – non solo rafforza la protezione delle proprie infrastrutture produttive, ma contribuisce attivamente alla sicurezza del territorio, offrendo un esempio concreto di responsabilità d’impresa e visione a lungo termine.

Carlo Baroni