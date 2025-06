Morto l’imprenditore. Sandro Rotunno fu dirigente del Pisa

All’età di 85 anni ci ha lasciati Alessandro Rotunno (da sempre, Sandro per gli amici), personaggio molto popolare sia per la sua lunga attività lavorativa che per la sua presenza nella dirigenza del Pisa degli anni di Romeo Anconetani. A lungo commerciante nel campo dell’abbigliamento, con negozi in via Santa Cecilia e a Ghezzano, si era poi dedicato a gestire la ristorazione su impianti sportivi incontrando sempre grande successo anche per il suo carattere che lo rendeva amico di tutti cosicché sedersi nei suoi locali era come entrare in famiglia. Dopo un breve esperienza nella ristorazione in occasione dei grandi concorsi ippici che negli anni Novanta di svolgevano a Migliarino nella tenuta Salviati, con centinaia di concorrenti provenienti da tutta Italia, Sandro Rotunno era passato alla fortunata gestione della ristorazione di un impianto storico qual era il Golf Club Tirrenia di Romolo Berti che condusse per dodici anni in perfetta sinergia con Serena Baldacci. E’ sempre con lei che da due anni era passato al Cosmopolitan Golf. Sandro Rotunno aveva però acquistato la sua più grande popolarità per essere stato, con Franco Nesti, del quale era grandissimo amico, uno dei dirigenti del Pisa più vicini a Romeo Anconetani nella straordinaria cavalcata che i nerazzurri avevano compiuto nel campionato di serie A negli anni Ottanta. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. Alla moglie Dania e ai figli Carlo e Raffaella le più affettuose condoglianze della nostra redazione.