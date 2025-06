Il maxi cantiere in centro: "Lavori avanti ad oltranza fino alla fine di agosto"

Niente stop er il cantiere in centro. Si va avanti, senza sosta, fino alla fine dei lavori. Lo ha comunicato l’amministrazione, riunendo d’urgenza la consulta del centro storico. Una scelta che va incontro a quello che era stato l’indirizzo della stessa consulta, che si era riunita la settimana scorsa per fare il punto della situazione alla luce dei ritardi accumulati e delle nuove criticità emerse nell’esecuzione delle opere. Erano presenti il sindaco Simone Giglioli, l’assessore ai Lavori pubblici Marco Greco, l’assessore alla Cultura Matteo Squicciarcini e il comandante della polizia municipale Dario Pancanti. Una seduta molto partecipata – tanti residenti e commercianti – durante la quale gli amministratori hanno illustrato la nuova tabella di marcia che, come previsto, richiederà qualche sacrificio in più. Ma con una certezza: entro fine agosto sarà tutto completato, evitando il ritorno di ruspe e operai tra settembre e ottobre.

A pagare il conto, dunque, sarà in parte l’estate, per certi versi già compromessa. Come si procederà? Lavori ad oltranza per pavimentare la parte ancora scoperta di via Conti e chiudere piazza del Popolo. Dal 25 giugno il cantiere si sposterà nello spicchio critico della Loggetta del Fondo, dove si trova lo snodo dei sottoservizi sui quali interverranno Toscana Energia e Acque, con una tabella di marcia che prevede trenta giorni di lavori.

Ciò comporterà, per un mese, la chiusura completa al traffico della svolta da corso Garibaldi su via Conti in direzione Municipio. Il successivo tratto di via Conti e via Vittime del Duomo sarà quindi a doppio senso di circolazione per residenti, attività commerciali e mezzi di soccorso. Il restante periodo di agosto sarà dedicato alle ultime opere di pavimentazione.

Questione parcheggi: la riapertura parziale del Cencione avverrà nel mese di luglio. Si tratterà di una fase transitoria – il parcheggio chiuderà in caso di allerta meteo gialla o arancione – in attesa degli interventi risolutivi delle criticità, per i quali sono previsti lavori per 520mila euro. Con questa cifra il Comune intende mettere in sicurezza il costone del Cencione e le altre due frane di corso Garibaldi. Per la frana in piazza Dante si procederà con un affidamento diretto, con sistemazione completa entro la Mostra del Tartufo.

Carlo Baroni