Aste giudiziarie, occasioni di lusso. Ville storiche, casolari e boschi

VALDERA - VALDICECINATra gli immobili residenziali e commerciali che si trovano all’asta, consultando i siti dell’istituto vendite giudiziario o astegiudiziarie.it, spiccano certamente le case di lusso che si trovano in provincia di Pisa. Novità o nuovi esperimenti di edifici che a volte hanno una storia strettamente collegata al luogo in cui si trovano, l’esempio è Villa Giuli, nel centro di Lorenzana. Nei documenti è descritta la grande palma dell’antico giardino, ormai morta, le mura di cinta e i locali seminterrati con copertura a volta a botte lungo la recinzione. E poi i terreni intorno alla villa che oggi accolgono rovi e piante infestanti. Ci sono i crolli delle coperture e dei solai, i ponteggi metallici estesi fino alle coperture, messi in opera dalla società fallita in vista di interventi di manutenzione mai realizzati. Villa Giuli è stata anche inserita nei luoghi del cuore del Fai, nell’ultimo censimento del 2024 però, ha ottenuto soltanto una decina di voti, troppo poco per sperare in un salvataggio. Un edificio del XVIIIesimo secolo costruito probabilmente su un impianto risalente alla prima metà del 1500 e nella sua configurazione attuale alla seconda metà del XIXesimo secolo. Il nome della villa si deve a quello dei proprietari che la abitarono dal XVIIIesimo al XIXesimo secolo. Un primo esperimento d’asta si è svolto nel 2019 al prezzo base di 695 mila euro. Adesso, al nono tentativo di vendita, il castello è in vendita per 95.250 euro, c’è tempo fino al 16 settembre per presentare l’offerta. Se ci spostiamo a Fauglia troviamo in vendita una villa posta all’interno di ampia area a parco, su due piani fuori terra, con piscina interrata e campo da tennis, oltre a fabbricato residenziale composto da due unità immobiliari magazzini e vasti appezzamenti di terreni agricoli ad uso pertinenziale dei fabbricati. Siamo al terzo tentativo di vendita, l’offerta base è di 561.375 euro e la scadenza il 24 ottobre.Pù a sud troviamo in vendita il podere San’Elena a Pomarance in località I Pianacci. Una proprietà che comprende terreni a bosco, a seminativo e a oliveto oltre a un fabbricato risalente probabilmente ai primi anni del 1900. La base d’asta è di 311.55o euro e la scadenza è fissata al 13 novembre. A Montecatini Val di Cecina è all’asta un’azienda agricola composta da oltre 240 ettari di terreno e una villa ad uso agriturismo. Siamo in località Sorbaiano, la base è di 2 milioni e 250 mila euro. A Pontedera tornano sul mercato i locali di via Giosuè Carducci numeri civici 30, 32, 34 e 36, angolo via Caciagli numeri civici 1, 3, 11 e 13. Una base di 461 mila euro e scadenza il 25 settembre.