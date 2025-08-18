Sacchetti abbandonati, raffica di sanzioni

La storia a piccoli passi

Cronaca
CronacaSacchetti abbandonati, raffica di sanzioni
18 ago 2025
REDAZIONE PONTEDERA
Il Comune di Capannnoli insieme a Geofor ha intensificato i controlli. «Contro chi lascia i sacchi nei cestini in strada invece di smaltirli con il porta a porta. Telecamere nascoste anche per chi le abbbandona lungo le strade

Capannoli, 18 agosto 2025 – Giro di vite del Comune di Capannoli che insieme a Geofor, ha svolto numerosi controlli riguardanti i rifiuti abbandonati sul territorio e sono state elevate sanzioni ai trasgressori delle regole dello smaltimento porta a porta vigente nel Comune di Capannoli. Numerosi i sacchi smaltiti nei cestini stradali e monitorati dalle telecamere e dai controlli della Polizia locale; spesso i cittadini, dimenticando che con la raccolta porta a porta i rifiuti vengono ritirati alla porta di casa, lasciano i sacchi nei cestini stradali rischiando la sanzione.

 Altra pessima abitudine, segno di grande maleducazione, è il deposito di rifiuti lungo le strade, spesso anche da parte di aziende, che regolarmente vengono sanzionate.

Un richiamo da parte dell’Amministrazione Comunale a rispettare le regole vigenti nel territorio comunale sulla raccolta dei rifiuti ed a rispettare l’ambiente; i controlli non si fermeranno, le telecamere attive sul territorio saranno posizionate sul territorio per verificare nuovi trasgressori.

