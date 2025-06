I guai del maxi cantiere in centro: "Ok ristori per i negozi danneggiati"

L’avevamo ventilato nei giorni scorsi raccogliendo le polemiche dei commercianti e sarà così: il cantiere in centro storico si allunga. Eandrà ben oltre il 20 giugno. "Il cantiere di via Conti subirà una variazione rispetto al cronoprogramma che ci eravamo dati, perché sono stati riscontrati alcuni elementi di difformità sui sottoservizi – dicono il sindaco Gigilioli e l’asessore Greco – è quindi plausibile andare più avanti rispetto alla data prevista d per poi interrompere l’attività nel corso dei mesi estivi e riprenderla a settembre, per completare la pavimentazione davanti alla loggetta del fondo". Il primo cittadini e l’assessore hanno fatto il punto con la ditta che sta lavorando all’impattante cantiere del centro storico e sono emerse alcune novità. "I sottoservizi sono datati e abbiamo dovuto sostituirli, a causa del pessimo stato in cui versavano. Ad ogni modo, nel caso in cui dovesse avvenire l’interruzione dei lavori per il periodo estivo, via Conti sarà comunque riaperta al transito veicolare per il medesimo periodo - spiegano -. Al momento i lavori procedono e il ritardo che si è generato è dovuto soltanto alle opere di rinnovamento dei sottoservizi, che prevedono tempi più lunghi. Condividiamo le preoccupazioni della Confcommercio e ci rendiamo disponibili a trovare tutte le soluzioni necessarie a ridurre quanto più possibile i disagi che questo cantiere sta causando. Tuttavia riteniamo che, una volta concluse tali opere, tutto il centro storico ne beneficerà".

Per rispondere a Confcommercio, il sindacoe l’assessore confermano il rispetto degli impegni presi sui ristori alle attività penalizzate dal cantiere. "Nel prossimo consiglio comunale saranno deliberati gli aiuti alle attività che in questi mesi sono state coinvolte dagli interventi, si tratta di 35mila euro di ristori Tari da destinarsi agli esercizi che insistono su piazza del Popolo, via Conti, via Ser Ridolfo e via Guicciardini - spiegano -. Sono aiuti mirati che devono riguardare chi è stato veramente danneggiato dai lavori, una misura importante che impatterà positivamente sugli esercenti che purtroppo hanno sofferto le difficoltà di questi mesi".

Carlo Baroni