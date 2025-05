“Un paese ad arte“, Aperidee debutta a Casole

Il 2024 è stato l’anno dei record per i musei italiani: 60 milioni i visitatori per 400 milioni di euro in incassi, secondo i dati del ministero della Cultura. Una crescita media di pubblico pari al 5,3 per cento, che però ha privilegiato soprattutto i primi 30 musei, molto meno (il 2,1 %) tutti gli altri. Con quali riflessi sul patrimonio senese?

Questa e molte altre domande precedono Aperidee, la serie di ’assaggi di futuro’ promossa da Confesercenti. "Un paese ad arte – piccoli centri come musei a cielo aperto" è il titolo del primo appuntamento di quest’anno, in programma domani a Casole d’Elsa. Tra i portatori di testimonianze in tema Linda Leupold, pittrice tedesca da venti anni attiva in Valdelsa; con lei Lorenzo Di Paolantonio, coprotagonista di un dialogo tra arte e tavola nei ristoranti Linfa e Cum Quibus a San Gimignano; il sindaco di Casole Andrea Pieragnoli. Ci sarà anche Carolina Taddei, coordinatrice della Fondazione Musei Senesi, uno dei quali - il Museo civico archeologico della Collegiata, a Casole - ospiterà dalle 18 l’iniziativa; all’ora dell’aperitivo, gli assaggi tipici preparati da Fabiola Fontanelli de Il Barroccio in stile Vetrina Toscana. Ingresso libero, dettagli su www.aperidee.it.