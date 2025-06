L’arte del legno al Fortilizio

Da una bicicletta interamente realizzata in legno, a opere d’arte e oggettistica, fino a vere e proprie dimostrazioni dal vivo di tornitura del legno. Questo e molto altro alla mostra "Tornitura artistica del legno: opere e dimostrazioni", inaugurata ieri al Fortilizio della Cittadella e che durerà per tutto il fine settimana, promossa dall’Associazione Italiana Artisti Tornitori del Legno (Aiatl) e sostenuta dal Comune che porta nella storica torre sul lungarno l’arte del territorio. Un’esposizione di creazioni arrivate a Pisa da tutta Italia che sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Al piano terra, i visitatori saranno accolti da due dimostratori, che illustreranno le tecniche della tornitura in tempo reale, utilizzando un tornio a pedale d’epoca e un moderno tornio a motore. Salendo ai piani superiori si potranno ammirare le opere realizzate dagli artisti italiani dell’associazione: scatole, vasi, piatti, oggetti decorativi e pezzi unici, frutto di creatività, maestria e uso di essenze lignee nostrane ed esotiche. All’ultimo piano, la mostra si arricchirà di ulteriori dimostrazioni pratiche a tema, come la realizzazione di penne, trottole o contenitori, accompagnate dalla proiezione di video che raccontano la vita associativa di Aiatl e delle realtà partner.

"Abbiamo accolto con entusiasmo - afferma l’assessore alla cultura e alle tradizioni storiche Filippo Bedini - la richiesta per questa mostra dando uno spazio agli artisti e artigiani del nostro territorio. Un piacere e una soddisfazione mettere a disposizione questo spazio, la casa degli artisti pisani, per delle opere che combinano creatività e tecnica. L’esposizione sarà un modo per rendere più edotti i cittadini e far conoscere le eccellenze del territorio pisano ai moltissimi turisti". "Siamo onorati - aggiunge Silvano Pozzolini, vicepresidente dell’Associazione Italiana Artisti Tornitori del Legno - di organizzare questa nuova esposizione che mostrerà le meraviglie che si possono costruire con le mani". Oltre alle creazioni dell’Aiatl, la mostra gode anche della presenza dei pezzi della collezione della Società Operaia di Cascina. Come spiega Barbara Acconci, vicedirettrice del Museo della Soc: "È un piacere esporre a Pisa la tradizione cascinese della falegnameria, ancora viva nel nostro territorio, mostrando una parte delle nostra collezione. Un modo per mantenere, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, viva la cultura del legno e tramandarla alle nuove generazioni".

Mario Ferrari