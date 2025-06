Il cammino della Serie A. Debutto con l’Atalanta. Ecco tutte le sfide del Pisa

di Iacopo Nathan

Bergamo, Gewiss Stadium, 24 agosto. Quello che per anni è stato un sogno, adesso è realtà. Con la presentazione ufficiale del campionato di Serie A 2025-2026, è stato sveltato anche quello che sarà il cammino del Pisa per la prossima stagione, quella del grande ritorno nella massima serie. E poco importa se la questione allenatore tiene ancora banco, e il mercato dovrà per forza di cose regalare dei rinforzi alla banda nerazzurra, perché non c’è niente di più forte del richiamo del campo. E che richiamo. Sarà appunto contro i bergamaschi il debutto in A, contro una squadra di altissimo livello, che nella prossima stagione giocherà la Champions League. Forse non un ritorno morbido, ma certamente un palcoscenico di incredibile prestigio, di quelli che fanno battere i cuori di tutti i tifosi pisani.

Prima di elencare tutte le gare che lo Sporting Club affronterà nella prossima stagione, è doveroso riepilogare quelle che sono le regole per la Serie A in fatto di calendari. Il campionato, come detto, inizierà il 24 agosto, per andare avanti in maniera continuativa fino al 24 maggio, eccezion fatta per le 4 soste per la nazionale. Le interruzioni per gli azzurri di Spalletti saranno il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026. Previsti anche i turni infrasettimanali il 29 ottobre 2025 (9ª giornata) e il 6 gennaio 2026 (19ª giornata). Il Pisa, inoltre, rispetterà un’alternanza parziale di partite in casa con la Fiorentina, sia per ragione di ordine pubblico che per gli interventi che entrambe le società stanno svolgendo ai rispettivi impianti.

Dal palco del teatro Regio di Parma si sono alternati in tantissimi nel corso della grande festa che ha portato ad avere il calendario completo, compresi alcuni volti noti del mondo del calcio italiano e della televisione. "Ricordo che l’ultima volta che c’era il Pisa in A giocavo ancora - ha detto ridendo l’ex difensore Ciro Ferrara -. Si parla del ’90-’91, questo testimonia che è stato fatto un grandissimo lavoro da parte di tutti. Siamo felici di riabbracciare nel massimo campionato una realtà importante e calorosa come quella di Pisa". E poi è toccato allo spettacolo vero e proprio, ovvero al momento in cui, una dopo l’altra, le partite si sono alternate per arrivare dalla 1 alla 38.

Come detto, il Pisa debutterà alla prima giornata contro l’Atalanta a Bergamo. Inizio complicato, alla seconda giocanta arriva all’Arena Garibaldi la Roma, mentre alla terza, per una doppia gara casalinga, l’Udinese. Alla quarta giornata il Napoli al Maradona, che accompagnerà al derby contro la Fiorentina in casa alla quinta. Alla sesta il Bologna in trasferta, alla settima il Verona in casa. Doppio incontro tosto, con l’ottava giornata a San Siro contro il MIlan e la Lazio all’Arena per la nona. La decima in Torino in trasferta, undicesima la Cremonese in casa, dodicesima Sassuolo in trasferta. Match da segnare sul calendario alla tredicesima giornata, quando a Pisa arriverà l’Inter. Quattordicesima il Parma in casa, quindicesima il Lecce in trasferta, sedicesima il Cagliari in trasfera. Alla diciassettesima la Juventus all’Arena, poi Genoa in trasferta e Como in Casa per chiudere il girone d’andata.

Il ritorno inizierà in trasferta contro l’Udinese, poi Atalanta in casa, Inter in trasferta, Sassuolo in casa e Verona in trasferta. Alla venticinquesima giornata il MIlan all’Arena, poi il derby all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Alla ventisettesima il Bologna in casa, poi Juventus a Torino, Cagliari in casa e como in trasferta. Alla 31esima il Torino in casa, poi la Roma all’Olimpico e il Genoa in casa. Filotto conclusivo molto importante, con il Lecce in casa alla trentacinquesima, Cremonese in trasferta alla 36esima, Napoli in casa alla penultima e chiusura all’Olimpico contro la Lazio.