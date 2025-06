Calendario alla mano. Le partite più attese

di Enrico Mattia Del Punta

Più di 5.885 chilometri, avanti e indietro per lo Stivale, per seguire il Pisa Sporting Club nel prossimo campionato di Serie A. Dopo 34 anni, dove eravamo rimasti? Con l’uscita del calendario, la Serie A è diventata ancora più reale per i tifosi nerazzurri che attendevano da anni di rivedere il nome Pisa accanto a quello delle grandi. Già da ieri le chat si sono animate: si condividono le date, e già si organizzano le trasferte.

Il debutto è fissato per il 24 agosto a Bergamo contro l’Atalanta. Ma quali sono, secondo noi, le partite davvero imperdibili? E le date da segnare in rosso? Le prime sfide di cartello arrivano presto: il primo match all’Arena è il 31 agosto contro la Roma. Alla quarta giornata, il 21 settembre, il Pisa affronterà il Napoli al "Diego Armando Maradona", mentre una settimana dopo, il 28 settembre, ospiterà la Fiorentina nell’attesissimo derby.

A ottobre, trasferta a San Siro contro il Milan (26 ottobre) e, in casa, il 29, arriva la Lazio per il primo turno infrasettimanale. A dicembre, Pisa-Juventus (28 dicembre) sarà il regalo di fine anno. Il ritorno propone Milan all’Arena il 15 febbraio, Juventus all’Allianz Stadium l’8 marzo e Napoli a Pisa il 17 maggio per l’ultima casalinga. Si chiude il 24 maggio all’Olimpico contro la Lazio.

E i precedenti? Come prevedibile, molti risalgono alla stagione 1990/1991, spesso con esiti amari, trattandosi dell’ultima annata del Pisa in A, chiusa con la retrocessione. Contro l’Inter, l’ultimo confronto ufficiale è datato 3 marzo 1991: 0-1 all’Arena con gol di Berti. All’andata, a San Siro, finì 6-3. Più recente, il test amichevole del 2 agosto 2024 all’Arena: 1-1 contro i finalisti di Champions.

Il 13 gennaio 1991 la Juventus vinse 5-1 all’Arena, con rete della bandiera di Piovanelli. A Torino finì 4-2 con gol di Neri e Larsen. Per i tifosi pisani sarà la prima volta nel nuovo Allianz Stadium. Contro il Napoli, l’ultimo incrocio è in Coppa Italia 2007: Pisa in vantaggio con Kutuzov, poi rimonta per il 3-1.

Due sconfitte per 1-0 con il Milan nella stagione 1990/91, ma resta storica la trasferta del 1984 con 10mila tifosi nerazzurri a San Siro.

Il derby con la Fiorentina? Singolare il precedente più recente: 21 agosto 2002, Coppa Italia di Serie C. Il Pisa sconfisse 1-0 la Florentia Viola, erede della Fiorentina post-fallimento. Con l’Atalanta, ultimo incrocio il 23 agosto 2014 in Coppa Italia: 2-0 a Bergamo. Il Gewiss Stadium è oggi uno degli impianti più moderni. A Bologna, ultimo precedente il 18 agosto 2019, sempre in Coppa Italia: vittoria rossoblù per 3-0 con reti di Poli, Orsolini e Palacio. Contro Lazio e Roma si torna a sfidarsi dopo le ultime giornate del campionato 1990/91.