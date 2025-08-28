I calendari, il via il 14 settembre. Fratres-Cenaia, derby alla seconda

Il comitato toscano della Figc ha reso noti ieri pomeriggio i calendari dei campionati di Eccellenza e Promozione che prenderanno il via il 14 settembre (qui a destra il QRCode per vedere i calendari). In Eccellenza Fratres Perignano e Cenaia sono state inserite nel girone A e l’inizio è subito con un riposo... Trattandosi di un girone a diciassette squadre per l’inserimento della Lucchese che è stata estromessa dalla serie C, ogni domenica una squadra riposa e alla prima giornata tocca al Fratres Perignano. Il Cenaia, invece, debutta in casa contro lo Sporting Cecina del direttore sportivo pontederese Stefano Costa (ex Cuoiopelli). Il derby? Subito servito. Alla seconda giornata Fratres Perignano-Cenaia. In Promozione le squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio sono nel girone B. I Mobilieri Ponsacco inizieranno il campionato sul campo dell’Atletico Piombino, i Colli Marittimi a Ginestra Fiorentina, la Cuoiopelli sul campo dell’InvictaSauro e il San Miniato Basso a San Casciano val di Pesa. Unica squadra che gioca la prima in casa il Saline contro il Barberino Tavarnelle.