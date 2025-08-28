Spaccia eroina in pieno centro. La telefonata ai carabinieri. Arrestato 34enne in flagranza

CASTELFRANCO"Uno straniero sta spacciando in pieno centro a Castelfranco". Questa la segnalazione arrivata nelle prime ore della notte alla centrale operativa della compagnia carabinieri di San Miniato. Arrivati sul posto in pochi minuti i militari dell’Arma hanno individuato un 34enne di origine nigeriana che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane gettandolo nell’androne di un palazzo. Subito recuperato dai militari, l’involucro conteneva 0,45 grammi di eroina. Lo spacciatore è stato bloccato mentre cercava di rientrare nell’abitazione dove era temporaneamente ospitato ed è stato perquisito.

Addosso gli sono stati trovati altri 0,41 grammi di eroina e 300 euro in banconote di piccolo taglio ritenuti provento dell’attività di spaccio. Nella stanza dove dormiva sono stati trovati, in una valigia chiusa con lucchetto, 17 involucri termosaldati per un totale di 6,72 grammi di Cocaina, 5 involucri per un totale di 1,99 grammi di eroina e 0,83 grammi di marijuana. In un marsupio il nigeriano nascondeva altri 763,90 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 34enne è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza del comando compagnia di San Miniato. Il giorno successivo, al termine dell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni della settimana per la firma. Fondamentale in questo caso la segnalazione dei cittadini arrivata ai carabinieri che in questo modo hanno sorpreso in flagranza di reato il trentaquattrenne nigeriano mentre spacciava.

g.n.