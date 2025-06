Alla Venere Azzurra. Furto in tabaccheria. Trentenne arrestato

Lo hanno beccato in piena notte, con le mani nel sacco, dopo che la ’spaccata’ in tabaccheria gli aveva fruttato qualche decina di euro di spiccioli lasciati dal titolare come fondo cassa. In manette è finito un trentenne magrebino, arrestato nella notte tra lunedì e martedì dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sarzana. L’uomo, trattenuto in camera di sicurezza su disposizione della Procura della Spezia, comparirà questa mattina davanti al giudice del tribunale della Spezia per il rito direttissimo. L’uomo, dopo aver rotto la vetrina della tabaccheria, è penetrato all’interno dirigendo le proprie attenzioni verso il registratore di cassa, dove ha prelevato banconote e spiccioli.

Tuttavia il trentenne – già in passato protagonista di episodi simili, e raggiunto nei mesi scorsi da un provvedimento di divieto di dimora nella provincia spezzina – non ha avuto neppure il tempo di dileguarsi: appena uscito dall’attività commerciale, ha trovato i militari dell’Arma, che lo hanno subito bloccato. Una risposta istantanea a un tema, quello dei furti e dei vandalismi notturni, sul quale da settimane avevano posto l’accento anche gli stessi commercianti lericini, preoccupati alla luce dei continui blitz e incursioni nei locali che si risolvevano spesso e volentieri in danneggiamenti, furti. Una notte di poche settimane fa a farne le spese furono alcuni tra bar e ristoranti situati non solo nel centro storico di Lerici, ma anche nella passeggiata a mare tra Lerici e la Venere Azzurra: c’è chi si è trovato a dover riparare porte e finestre che erano state forzate, chi invece ha subito il danneggiamento del registratore di cassa rotto e il furto del poco denaro conservato, altri addirittura hanno subito il furto di alimenti e bevande. Situazione che aveva spinto, proprio all’inizio di giugno, un gruppo di commercianti a riunirsi in assemblea per fare il punto della situazione e per inoltrare un appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinchè venisse potenziata l’attività di sorveglianza sul territorio, soprattutto nelle ore notturne. Cosa che è accaduta in questi giorni, portando all’arresto del trentenne magrebino, arrestato nella flagranza del reato dai carabinieri della compagnia sarzanese.

Matteo Marcello