La Vespucci lunedì al Molo Italia. Diportisti, le regole per il corteo

Spezia si prepara ad accogliere ’la nave più bella del mondo’, che lunedì apparirà all’orizzonte dopo aver chiuso nei giorni scorsi, in quel di Genova, il tour di due anni che l’ha portata in giro per il mondo. Il veliero Vespucci sarà a sud dell’isola del Tino intorno alle 8.15 del mattino: un’ora dopo, al traverso di Punta Pezzino, sarà agganciato dai rimorchiatori portuali e alle 9.40 inizierà le manovre di ormeggio al molo Italia.

Come accaduto anche in passato, uno stuolo di diportisti si sta organizzando in queste ore per accogliere l’ammiraglia in perfetto stile marinaro: una scenografia pittoresca nella quale ogni attore è chiamato a svolgere il ruolo assegnato in modo impeccabile. E affinché tutto funzioni nel migliore dei modi, garantendo l’atmosfera del momento ma anche basilari condizioni di sicurezza, il tema della sosta di nave Vespucci è stato oggetto nei giorni scorsi di una riunione ad hoc in Prefettura e ancor prima di una specifica ordinanza emanata dall’Autorità di sistema portuale.

E così è stato stabilito che tutte le unità che parteciperanno alla cerimonia di benvenuto dovranno muoversi in corteo, portandosi sulla scia della nave e poi sostando all’interno di uno dei due specchi acquei appositamente individuati e localizzati, fuori diga, a est della Torre Scola, e, entro diga, di fronte allo stabilimento Fincantieri di Muggiano. Le imbarcazioni dovranno inoltre tenersi a una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dal convoglio, formato da Nave Vespucci e dai rimorchiatori in transito. I fischi di saluto saranno ammessi soltanto quando il veliero della Marina avrà raggiunto il punto di scioglimento del corteo, più o meno all’imbocco di Porto Mirabello.