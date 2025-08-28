Operazione decoro e pulizia: "Abbandono rifiuti in calo. Ora un nucleo ambientale"

PONSACCO "Diminuiti gli abbandoni dei rifiuti in centro. Le telecamere sono un deterrente efficace. Ora in arrivo il nucleo per il rispetto ambientale". Lo dicono il sindaco e il vicesindaco di Ponsacco, Gabriele Gasperini e Giuseppe Ruggiero. "In via Don Minzoni e in via Nazario Sauro non si registrano più abbandoni indiscriminati di sacchi – sottolinea il sindaco Gabriele Gasperini – Le telecamere che abbiamo ripristinato si stanno dimostrando un deterrente efficace contro comportamenti incivili. Proseguiremo su questa strada, con l’obiettivo di restituire valore e decoro al centro storico. Quello che ci muove in ogni azione è l’attacamento al nostro territorio. Ascoltiamo i cittadini, tentando di dare risposte a tutte le segnalazioni e personalmente ho particolarmente a cuore il centro storico che vivo quotidianamente soprattutto per monitorare la situazione. È fondamentale per noi comprendere le necessità dei cittadini e cercare di dare risposte in breve tempo e risolutive, laddove chiaramente è possibile".

Sulla gestione ambientale interviene anche il vicesindaco Giuseppe Ruggiero che ha proprio la delega all’ambiente. "Le fototrappole hanno già dato risultati importanti nelle zone critiche individuate, ma non basta – spiega Ruggiero – Vogliamo fare un passo avanti con l’istituzione del nucleo per il rispetto ambientale, composto da un agente della polizia municipale, un rappresentante di Geofor e l’ispettore ambientale comunale. Questo organismo non si limiterà a sanzionare i trasgressori, ma sarà anche un presidio di sensibilizzazione ed educazione dei cittadini al corretto conferimento".

Secondo Ruggiero il sistema della raccolta dei rifiuti "porta a porta" presenta delle criticità che devono essere risolte "in sinergia con il gestore dei rifiuti". "La raccolta domiciliare è un modello che incentiva buone pratiche, ma presenta difficoltà soprattutto nei grandi condomini con spazi ridotti, dove la gestione dei mastelli e dei rifiuti organici, specie d’estate, può diventare un problema – conclude il vicesindaco di Ponsacco – Per questo stiamo studiando insieme a Geofor la realizzazione di isole ecologiche di quartiere, cioè strutture con cassonetti interrati e accesso tramite tessera magnetica che permetteranno di mantenere la raccolta differenziata con praticità ed efficienza".