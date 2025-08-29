Firenze ricorda i bambini vittime del conflitto in Palestina

Firenze, 29 agosto 2025 – Firenze per la Palestina. Martedì 2 settembre, dalle 18 alle 23, piazza della Signoria si trasformerà in un luogo di memoria e denuncia. Qui si terrà l’iniziativa promossa da Donne Insieme per la Pace – Firenze, dedicata alle bambine e ai bambini palestinesi che hanno perso la vita a partire dal 7 ottobre, vittime innocenti di un conflitto che continua a produrre sofferenze e tragedie umanitarie.

Durante le cinque ore di evento, le voci dei partecipanti si alterneranno nella lettura dei nomi dei piccoli uccisi in questi ventidue mesi di guerra. Un modo, spiegano le promotrici, per “non restare in silenzio” di fronte a una violenza che ha tolto il futuro a migliaia di bambini e che ha lasciato i sopravvissuti a fare i conti con mutilazioni, fame e sete usate come armi di guerra.

“Il silenzio complice di fronte a ciò che accade è una macchia di vergogna indelebile per l’Europa e per l’Italia – dichiarano le organizzatrici –. Vogliamo continuare a gridare i loro nomi, perché fermare le guerre e impedire i genocidi in corso è un dovere morale e civile”.

L’appello lanciato da Donne Insieme per la Pace è rivolto a cittadini, associazioni e istituzioni che credono nella cooperazione come unica via per garantire pace e sicurezza e che rifiutano la disumanizzazione come causa di odio e divisione.

Chi desidera aderire e partecipare alla lettura dei nomi potrà inviare la propria disponibilità all’indirizzo [email protected]. L’iniziativa sarà diffusa anche online attraverso un video, per permettere a chi non potrà essere presente di condividere il momento di memoria e testimonianza.