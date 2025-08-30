Incendio in un appartamento ad Ansedonia, la proprietaria riesce a mettersi in salvo

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
CronacaIncendio in un appartamento ad Ansedonia, la proprietaria riesce a mettersi in salvo
30 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
Le fiamme hanno interessato anche la casa vicina, resa parzialmente inagibile. Sul posto i vigili del fuoco di Orbetello, la polizia giudiziaria e i carabinieri

I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti ad Ansedonia per un incendio in appartamento

Ansedonia (Grosseto), 30 agosto 2025 – Incendio nelle prime ore della mattinata di oggi, 30 agosto, divampato in un appartamento al primo piano ad Ansedonia. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del comando di Grosseto sede centrale e del distaccamento di Orbetello. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

L’incendio ha provocato ingenti danni all’appartamento interessato e a una porzione di quello sovrastante, che è stato parzialmente interdetto all’uso. Al momento dell’evento all’interno dell’abitazione era presente soltanto la proprietaria, che è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite. Sul posto anche il funzionario di polizia giudiziaria e i carabinieri di Orbetello.

