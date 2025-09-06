Accumula lettere per 3 mesi senza consegnarle: postino “infedele” a Pistoia

Pistoia, 6 settembre 2025 – Aveva accumulato per mesi circa 3 chili di posta non consegnata, tra lettere, raccomandate e atti giudiziari mai recapitati ai destinatari: il postino è stato colto in flagranza di reato grazie ad un intervento, a Pistoia, di Polizia di Stato e Poste Italiane. Le indagini, si legge in una nota, sono partite a seguito del ritrovamento di un sacco della spazzatura contenente corrispondenza relativa ad aprile, mai recapitata ai destinatari: dopo aver circoscritto la zona è stato possibile risalire al portalettere responsabile. Il postino “infedele”, come è stato definito, è stato intercettato mentre era intento a trasferire la corrispondenza dal veicolo aziendale all’autovettura di sua proprietà.

Naturalmente sarà il processo a stabilire la fondatezza delle ipotesi d'accusa. “Poste Italiane informa di aver avviato tempestivamente le verifiche – viene spiegato - che hanno portato a sospendere dal servizio di recapito il portalettere applicato al centro di distribuzione interessato dalla vicenda. L’azienda ha offerto fin da subito la massima collaborazione e ha segnalato le anomalie riscontrate consentendo l’avvio alle indagini. La consegna della corrispondenza ai rispettivi destinatari sarà garantita appena termineranno le operazioni di dissequestro”.