Tram e bus: già 8.500 abbonati: "Super sconti, aiuto ai fiorentini"

In appena nove giorni dal lancio, il progetto “Ti Porta Firenze - Più viaggi meno paghi” del Comune ha già fatto registrare numeri da record: 9.000 tra studenti, vecchi e nuovi abbonati hanno aderito alla campagna che prevede abbonamenti per tramvia e autobus, con tariffe calmierate a 5, 10 e 20 euro al mese. Un boom che conferma quanto il trasporto pubblico accessibile sia una leva potente per sostenere le famiglie colpite dal carovita, ma anche un passo concreto verso una mobilità più sostenibile.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e messa a punto dall’assessore alla mobilità e tranvia Andrea Giorgio, è sostenuta da un investimento complessivo di 4 milioni di euro, e ha un duplice obiettivo: alleggerire i bilanci familiari e incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico per ridurre traffico e inquinamento. Per la prima volta, le agevolazioni sono state estese anche a categorie finora escluse, come ad esempio gli abbonati storici, regolari fruitori del Trasporto pubblico locale.

Il successo dell’operazione si misura non solo nei numeri, ma anche nell’apprezzamento di cittadini che, grazie agli sconti che arrivano fino a 170€ in un anno e all’80% del prezzo degli abbonamenti, possono ora considerare il mezzo pubblico come alternativa quotidiana e accessibile all’auto privata. "L’iniziativa, la prima in Italia di questo tipo, si sta dimostrando un grande successo – afferma l’assessore Andrea Giorgio – in questo modo aiutiamo i fiorentini. Mentre il governo non fa nulla per aumentare il potere d’acquisto delle persone noi mettiamo in campo una misura che riesce a tenere assieme l’attenzione all’ambiente e quella alle persone. Se da un lato garantiamo risparmi notevoli ai fiorentini, dall’altra avremo un maggiore uso del trasporto pubblico, sono infatti già più di 1000 i nuovi abbonati che non avevano mai avuto l’abbonamento e che grazie a questa misura hanno scelto di cambiare abitudini".

Chi aderisce al progetto avrà un abbonamento trimestrale, rinnovabile fino a quattro volte all’anno, e per mantenerlo basterà convalidare almeno 20 viaggi al mese. Sarà possibile aderire a ’Ti Porta Firenze’ fino al 12 novembre salvo esaurimento dei fondi disponibili. I risparmi sono fino a quasi 170 euro l’anno. Il bonus è riservato ai residenti del capoluogo e ha la durata sperimentale di un anno. Inoltre, chi partecipa può utilizzare anche il bike sharing gratuito fino al 31 dicembre 2025.