Rimpasto deleghe, ok gli assessori : "Una scelta accolta e condivisa"

di Manuela PlastinaRimpasto tutto interno per la giunta di Riccardo Lazzerini che aggiusta le deleghe in nome di nuovi acquisti tra le fila della maggioranza e qualche novità. Confermati tutti gli assessori, con qualche variazione solo relative agli incarichi: a Irene Marchetti vengono affidate le grandi opere del territorio. Mantiene anche i Trasporti e l’Ambiente, ma non sarà più l’assessore alla Scuola: la delega alla Pubblica istruzione passa nelle mani di Laura Cioni, che è anche vicesindaco e mantiene il Bilancio, i tributi, il recupero dell’evasione fiscale, ma anche Urbanistica ed Edilizia.

Cioni ‘perde’ il Personale che invece viene affidato all’assessore Lorenzo Bellini che continua a seguire anche Protezione civile, Affari generali, Servizi demografici, Gare, Patrimonio, Informatizzazione e Partecipate. Lazzerini tiene per sé numerose deleghe tra cui Cultura, Sviluppo economico, Attività produttive, Turismo, Comunicazione, Urp, polizia, ma per alcune ha chiesto il supporto a ben tre consiglieri comunali, promossi a delegati a supporto del sindaco per specifici settori. La novità è il consigliere comunale Paolo Magnelli, "nuovo" per ingresso in aula avendo sostituito da poche settimane il dimissionario David Biagiotti, ma già conosciuto: nella scorsa consiliatura era presidente del consiglio comunale. Lazzerini premia così l’esperienza, ma anche l’accordo trovato col tempo col gruppo Impruneta Futura che, eletto all’opposizione, è passato poi a sostenere l’attuale amministrazione. A Magnelli chiede un aiuto speciale per lo Sport, ripreso in mano dal sindaco, mentre finora era assegnato all’assessore Marco Canuti.

Gli altri consiglieri delegati sono Andrea Vitali e Tommaso Orlandini. Vitali fin dall’inizio della consiliatura aiuta il sindaco per Politiche giovanili, Gemellaggi e Cooperazione internazionale. A Orlandini è chiamato ai Rapporti con l’Ente Festa dell’Uva e all’Agricoltura. La giunta dunque si schiera con uno schema di 6+3: la giunta di 5 assessori più il sindaco più 3 consiglieri a supporto del lavoro del primo cittadino. "Agosto è stato per me un momento di riflessione per migliorare l’assetto lavorativo dopo due anni di esperienza con una squadra con cui mi trovo davvero bene: siamo un gruppo davvero affiatato – commenta Lazzerini –. Con questo nuovo assetto funzionale, valorizziamo le attitudini di ciascuno ed è stata una scelta accolta e condivisa con la mia giunta e tutta la coalizione".