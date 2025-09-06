Arriva la ’Notte bianca dello Sport’

Sesto Fiorentino si prepara a vivere la magia della Notte Bianca dello Sport, in programma giovedì 11 settembre dalle 18,30 nelle vie e piazze del centro cittadino. Una serata interamente dedicata all’energia dello sport, tra esibizioni, spettacoli e street food.

Il programma prende il via con la presentazione dei gruppi sportivi e la premiazione degli atleti, seguita alle 19,30 dall’accensione del braciere con l’inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale. Dalle 20 inizieranno le dimostrazioni delle società sportive, che si alterneranno fino a mezzanotte: dal tennis al judo, dalle arti marziali alla ginnastica artistica, dalla boxe alla danza, senza dimenticare rugby, pallavolo, atletica e tanti altri.

Alle 21 è previsto il saluto del sindaco Lorenzo Falchi e dell’assessore allo sport Damiano Sforzi, cui seguirà l’intervento del liceo sportivo Calamandrei e del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Firenze. Più di trenta associazioni sportive saranno presenti con stand e dimostrazioni pratiche. I partecipanti potranno raccogliere timbri sulla SportCard, provando le discipline proposte e ricevendo un omaggio finale. Non mancheranno le aree dedicate al divertimento dei bambini e lo street food curato dalle associazioni di volontariato.