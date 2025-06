Baby scalatori alla prova con il Cai. Simulazione di una via ferrata

Una mattinata diversa, sicuramente movimentata e divertente, quella di mercoledì 25 giugno a Filattiera, per i settanta bambini del centro giovanile "Mons. G. Sismondo", che hanno potuto trascorrere una giornata speciale ricca di attività grazie all’incontro con il mondo del Cai. L’iniziativa, organizzata dalla Società della Salute della Lunigiana tramite la cooperativa Aurora Domus e con il sostegno dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione la palestra, ha permesso ai partecipanti di sperimentare una varietà di esperienze, suddivisi in gruppi per fasce d’età. Accompagnati dagli istruttori di alpinismo giovanile Alex Borrini e Carlo Saglia, alcuni bambini hanno potuto cimentarsi nella scalata su parete attrezzata e in un percorso che simulava una via ferrata, un’attività stimolante che ha unito gioco e apprendimento. Un secondo gruppo si è dedicato a giochi tradizionali all’aperto, proposti da Giorgio Simoncini, ex insegnante di educazione fisica e attuale reggente del CAI di Filattiera, riscoprendo il valore del gioco di una volta. Nel frattempo, il terzo gruppo ha percorso un sentiero immerso nella natura che attraversa la piana per raggiungere il Ranch Silvia, dove i bambini hanno incontrato cavalli, asini, pecore, vitelli e perfino una zebra, vivendo un momento di contatto diretto con gli animali e il mondo rurale. La giornata, svoltasi dalle 9 alle 13, si è conclusa con la soddisfazione di bambini e organizzatori, confermando l’importanza di iniziative che vedono i più piccoli impegnati in attività fisiche e all’aria aperta.

Anastasia Biancardi